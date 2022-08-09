Относительная нестабильность в Афганистане все еще остается проблемой для всего региона

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UktamNamozov 09 Августа 2022 в 17:41:42
Блок НАТО под руководством США занимался урегулированием афганского кризиса в течение двадцати лет, на сегодняшний момент практически не занимается этим направлением. В последних заявлениях касательно стратегической концепции НАТО Афганистан упоминается лишь однажды, и то на периферии, в контексте предотвращения общемировых кризисов.
Для своих же непосредственных соседей Афганистан так и остаётся существенной проблемой. Борьба с терроризмом является ключевым направлением, выстраивание региональных связей - еще одной проблемой. Но даже в этом случае конкретные интересы каждого граничащего с Афганистаном государством различны и почти не пересекаются.
Китай все больше рассматривается талибами как предпочтительный экономический партнер. Взаимодействие Пекина с новым режимом в Кабуле было активным и публичным, причем обсуждались как вопросы безопасности, так и инвестиции.
В конце прошлого года талибы, по заявлению некоторых китайских и европейских источников, заставили уйгурских боевиков, выступающих против пекинского правления в Синьцзяне, покинуть единственную провинцию страны, граничащую с Китаем. Тем не менее, Исламская партия Туркестана, одна из крупнейших групп уйгурских боевиков, недавно опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых видно, что организация продолжает открыто действовать в Афганистане. Игнорировать это Пекин попросту не может.
Южноазиатское соперничество между Пакистаном и Индией также часто перекидывается на Афганистан. На протяжении десятилетий Талибан пользовался поддержкой Пакистана, который использовал его как рычаг давления на западные и индийские интересы. Теперь, когда группировка находится у власти, она проявляет все больше стремления сбалансировать свои отношения с Исламабадом и Нью-Дели.
В Центральной Азии режим Талибана рассматривается как реальность, с которой необходимо выстраивать взаимодействие. Узбекистан и Туркменистан разрешили талибским дипломатам взять под контроль афганские посольства в своих столицах, хотя Ташкент заявил, что это не означает официального признания нового режима. Между тем, в течение последних нескольких месяцев поступали сообщения о стычках на узбекско-афганской границе.
Что в конечном итоге объединяет соседей Афганистана, так это желание сделать так, чтобы страна не стала вновь инкубатором исламского терроризма и экстремизма. Несмотря на заявления Талибана о готовности приложить все усилия для скорейшего выдворения из страны нежелательных элементов, а в некоторых случаях и уничтожения отдельных экстремистских формирований, в Афганистане продолжают действовать террористические организации. В недавнем докладе ООН уже был сделан вывод о том, что Аль-Каида все еще находит убежище в Афганистане. С момента прихода к власти, помимо "Исламского государства Хорасан", талибы не дали никаких устных или письменных обязательств по обузданию таких террористических групп, как "Лашкар-и-Тойба" и "Джаиш-и-Мохаммед", которые действуют против Индии при поддержке Пакистана. И это только верхушка айсберга.
Афганистан уже несколько лет является постоянной темой двусторонних и многосторонних дискуссий в Азии. Несмотря на приход к власти Талибана, страна не отказалась от статуса наблюдателя в таких объединениях, как Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии. Этим и должны воспользоваться дипломаты для выстраивания диалога с нынешним правительством Афганистана, в особенности, что касается вопросов безопасности.
Индия, Россия и страны Центральной Азии также должны рассмотреть возможность расширения дипломатических дискуссий, чтобы привлечь к ним страны Западной Азии, такие как Иран, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Хотя некоторые из этих стран имеют споры друг с другом, все же они разделяют озабоченность по поводу превращения Афганистана в горячую точку для террористических и экстремистских групп.
Если азиатские государства не смогут придерживаться долгосрочного и совместного подхода к безопасности, то в будущем международное сообщество может снова столкнуться с очередным Афганским кризисом.