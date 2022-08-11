Популяризация Талибана в Центральной Азии

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UktamNamozov 11 Августа 2022 в 17:41:56
Проталибские СМИ и Telegram-каналы сопроводили это словами про «Фанатов талибов», заявив о растущей популярности «Талибана» среди узбекской верующей молодежи. Некоторые пользователи фанатского Twitter начали распространять хэштег Afghanistan_is_rising («Афганистан поднимается»).
Однако официальные канал «Управления мусульман Узбекистана» оперативно опроверг эти заявления. По словам пресс-секретаря, главный муфтий Нуриддин Домла в это же день выступал перед жителями города, поэтому основной поток жителей Самарканда пришли его послушать, делегация «Талибана» же просто учавствовала в намазе.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что нынешняя политика в особенности внешняя «Исламского Эмирата» характеризуется целенаправленным стремлением к обретению легитимности в глазах мирового сообщества.
В ходе формирования нового миролюбивого образа сотрудники министерства информации и культуры активно пропагандируют положительные стороны своего прихода к власти и пытаются привлечь как можно больше специалистов на свою сторону. В основном работа ведется через соцсети и мессенджеры.
Проводимая «Талибаном» пропаганда нацелена именно на популяризацию движения среди исповедующих ислам граждан Центральной Азии, в первую очередь малообразованных. Которых, будем честны сами перед собой, хватает.
Многие граждане как Афганистана, так и соседних стран вдохновились этой ситуацией, не вдаваясь в детали произошедшего. В перспективе дальнейшая работа талибских пропагандистов в этом направлении может привлечь в свои ряды еще больше последователей.
При этом опровержение со стороны узбекских властей не всегда следует воспринимать как истину в последней инстанции. Узбекские власти неоднократно отрицали уже подтвержденные факты, как, например. Обстрел боевиками афганского филиала ИГ «Велоят Хорасан» приграничного с Афганистаном города Термез.
Правительство Узбекистана выступает за ведение диалога с действующим руководством Афганистана и пытается скрыть или просто не обращать внимания на возникающие проблемы со стороны соседнего государства.
Даже сам факто проведения экскурсии для делегации «Исламского Эмирата» по узбекским достопримечательностям спустя несколько дней после окончания конференции подтверждает заигрывание администрации Мирзиеева с талибами. А демонстративная поддержка некогда признанных террористов может вызвать справедливые вопросы среди узбекского населения.
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