США пытаются пустить корни в ЦА

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UktamNamozov 17 Августа 2022 в 12:12:40
“Региональное сотрудничество” — это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных комбинированных возможностей среди государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Но это лишь вершина айсберга, официальная информация, которая скрадывает под собой фактические цели руководствa Соединенных Штатов.
Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм уже успел отметить, что "Региональное сотрудничество 2022" – крупнейшие военные учения США с участием стран Центральной и Южной Азии, которые являются беспрецедентной возможностью США укрепить отношения с партнерами в этом регионе. И все же, несмотря на заявления Поммершайма, большинство военных экспертов видят в происходящем попытку США закрепиться в Центральной и Южной Азии. В особенности на фоне разгорающихся мировых кризисов в Европе и в Азии.
Дестабилизация внутригосударственного состояния в Афганистане после вывода американского военного контингента из страны стала головной болью для руководства стран Центральной Азии. В настоящее время Афганистан занимает важное место во всех обсуждениях касаемо вопросов налаживания системы безопасности в регионе. За последние несколько месяцев приграничные районы Узбекистана и Таджикистана не раз подвергались ракетным обстрелам со стороны Афганистана, большинство из которых, были произведены боевиками Исламского государства вилаят Хорасан. Удары спровоцировали волну массового недовольства среди населения страны политикой центральной власти как Таджикистана, так и Узбекистан, которые самостоятельно не могут предотвратить нападение на приграничные районы.
Нестабильность в приграничных с Афганистаном районов, постоянный рост террористической угрозы, неспособность пришедших к власти Талибов урегулировать обстановку в стране – это и много другое становится основными болевыми точками, ссылаясь на которые Соединенные Штаты выстраивают свои взаимоотношения с главами центральноазиатских государств.
Вашингтон до сих пор не оставляет надежду переубедить соседей Афганистана и разместить на их тории свои военные базы США. Американцы, как известно, уже имели свои военные объекты в регионе в период с 2001 по 2014 гг. В начале 2000-х гг. США довольно быстро смогли договориться с Узбекистаном и Кыргызстаном о создании собственных баз на их территории, а также о развитии сотрудничества в области безопасности с Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном на фоне начинавшейся в тот момент операции в Афганистане. Большие надежды Вашингтон тогда связывал с использованием авиабазы, созданной в 2001 г. на узбекском аэродроме Ханабад. Но после попытки США вмешаться во внутренние вмешаться во внутренние дела Узбекистана и заставить руководство страны публично разобраться в Андижанских событиях, Ташкент заявил о необходимости закрытия американской авиабазы, что и было сделано в конце 2005 г.
Часть сил и средств была передислоцирована из Карши-Ханабада в кыргызстанский «Манас». В силу ряда причин активное взаимодействие Бишкека и Вашингтона прекратилось в 2014 г., и авиабаза США «Манас» была закрыта.
Еще в мае 2021 г. появилась информация об интересе американцев к созданию своих баз в Центральной Азии. В качестве возможных вариантов для размещения американских военных объектов назывались Узбекистан и Таджикистан. Уже летом 2021 г. руководство Соединенных Штатов стало искать другие, нестандартные варианты, чтобы все-таки закрепиться в Центральной Азии. Учения «Региональное сотрудничество» – как раз и стоит рассматривать, как один из подобных методов любыми способами удержаться в регионе. Кроме того, организованные США региональные военные учения подтверждают далеко не обеспокоенность Вашингтона по поводу безопасности в Южной и Центральной Азии, а его стремления вытеснить из данного региона своих соперников будь то Китай, Россия, Иран или Турция.
Если власти республик так сильно обеспокоены вопросами собственной безопасности из-за внутренней нестабильности в соседнем Афганистане, может им стоит начать более плотно работать с Талибаном. Все по-разному относятся к талибам: одни ведут прямые переговоры и проводит конференции с участием талибов, как это делает Узбекистан, а некоторые пока воздерживается от прямого взаимодействия. Хочется того или нет, но выстраивать взаимоотношение с властями соседнего государства рано или поздно придется. После чего вопрос о необходимости сотрудничества с США может отпасть сам собой за ненадобностью.