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Дизель по талонам
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vvka 28 Августа 2022 в 21:30:27
В очедную, юбилейную пятую или десятую осень (сбился со счета) дизель продается по талонам и на заправках его нет. Вернее он есть, но по талонам. Заправщики говорят - есть талон, зальем. Нет - пошел нахер. У меня есть деньги! Нахер мне ваши талоны.

2022 - проезжающие транзитом большегрузные автомобили других государств вывезли все топливо с Казахстана.

2021 - НПЗ (очередной) остановился на ремонт.

2020 - Мировой кризис, пандемия, НПЗ на ремонте

2019 - Посевная, нет топлива, НПЗ на ремонте.

Ну и т.д.

В этом году жана п№зд@болы в правительстве нашли новую причину, "скреативили" так сказать. Оказывается поток грузовых автомобилей вырос аж в несколько раз. Предполагаю, "аж полтора миллиона автомобилей" (сарказм) большегрузных авто проехали через Казахстан и вывезли в своих баках по 500 литров весь запас топлива.

Я живу в НЕФТЕДОБЫВАЕЮЩЕЙ стране. В 2021 году в бюджет Казахстана поступило 5,5 трлн тенге нефтяных доходов
Нефтяные поступления покрывают около 1/3 расходов бюджета﻿. 5.5 трлн!!! 33% бюджета!!! Это же сколько НПЗ можно построить на эти мегаденьги?! В каждом городе по НПЗ. По два! В каждом!!! Которые будут производить топливо и на внутренний, и на внешний рынок и на все проезжающие сейчас, в будущем и через 10 лет большегрузные транзитные авто. Хватит топлива на всех.

Спектакль "Алматы захватили 20 тыс террористов" будет иметь действие не очень долго. Граждане Казахстана с каждым годом все умнее и смелее. Будете суки прятаться по своим подвалам - кто с банкой варенья, кто с талоном дизтоплива на груди. Заебали тупоголовые временщики.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...

(1813) И. А. Крылов

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