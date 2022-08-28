Дизель по талонам

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vvka 28 Августа 2022 в 21:30:27
2022 - проезжающие транзитом большегрузные автомобили других государств вывезли все топливо с Казахстана.
2021 - НПЗ (очередной) остановился на ремонт.
2020 - Мировой кризис, пандемия, НПЗ на ремонте
2019 - Посевная, нет топлива, НПЗ на ремонте.
Ну и т.д.
В этом году жана п№зд@болы в правительстве нашли новую причину, "скреативили" так сказать. Оказывается поток грузовых автомобилей вырос аж в несколько раз. Предполагаю, "аж полтора миллиона автомобилей" (сарказм) большегрузных авто проехали через Казахстан и вывезли в своих баках по 500 литров весь запас топлива.
Я живу в НЕФТЕДОБЫВАЕЮЩЕЙ стране. В 2021 году в бюджет Казахстана поступило 5,5 трлн тенге нефтяных доходов
Нефтяные поступления покрывают около 1/3 расходов бюджета. 5.5 трлн!!! 33% бюджета!!! Это же сколько НПЗ можно построить на эти мегаденьги?! В каждом городе по НПЗ. По два! В каждом!!! Которые будут производить топливо и на внутренний, и на внешний рынок и на все проезжающие сейчас, в будущем и через 10 лет большегрузные транзитные авто. Хватит топлива на всех.
Спектакль "Алматы захватили 20 тыс террористов" будет иметь действие не очень долго. Граждане Казахстана с каждым годом все умнее и смелее. Будете суки прятаться по своим подвалам - кто с банкой варенья, кто с талоном дизтоплива на груди. Заебали тупоголовые временщики.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
(1813) И. А. Крылов
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