Про мобилографов

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Yerla 09 Сентября 2022 в 16:07:27
Случай недавний с пожаром на Кок-Тобе в Алматы:
Еду .. хотя точнее стою в пробке по Аль-Фараби и не доезжая проспекта Достык .. замечаю как несколько человеков засуетились .. и стали снимать на свои телефоны Кок-Тобе .. пальцами показывают .. из некоторых машин руки повысовывались с телефонами ..
Ну и кароч Я заметил что горит склон .. два очага начинающегося пожара .. тут же звоню в 101 .. сначала оператор сказала что они в курсе что горит Кенсай и там работают пожарные .. Я говорю, нет .. тут горит склон именно под башней .. а точнее если смотреть прямо на башню то левее немного, Я стою на Аль-Фараби - Достык и вижу два очага возгорания и т.д. .. ну и типа срочно высылайте когонить .. пока маленький огонь ..
на всякий случай делаю фото .. если мля огонь сам потухнет и меня шоп не обвинили в ложном вызове .. потому что кипиш поднял .. типа сука быстрее, ща мля ато пи***ц будет .. разгорится на**й и всё ..
И апчом ваще пост ..
Да бля о том что нас окружают г***оны-мобилографы .. и их сука д***я .. они никогда не позвонят в экстренные службы или не придут к тебе на помощь .. а тупо будут снимать тебя и выкладывать в тырнет собирая ё***ые лайки ..
Вот вырезка из новости ..
Я к тому что разговаривая с оператором .. Я понял что к ним не поступало звонков о пожаре ..
Хотя этот огонь Я заметил позже людей которые были вокруг меня ..
В 18.58 были отправлены МЧСники ..
Я звонил в это время .. да б*я к тому времени как Я позвонил оператор должен был уже сказать: вызов принят, в курсе, МЧСники уже направлены и т.д.
Потому что дахрена людей это возгорание видели раньше меня ..
мдя .. пасути пост ниачом .. потому что эта ситуация ваще не новость .. всем насрать на всех ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
С любопытством проходят мимо лежащего на земле, а у человека может инсульт и время оказания помощи идет на минуты, мимо отца-бугая избивающего ребенка-подростка - "это их семейное дело", мимо разгорающегося пожара - "надо успеть заснять ценные кадры, чтобы выложить в сеть и хайпануть", мимо школьника, которого в мороз высаживает из автобуса кондуктор, т.к. пацан забыл деньги и т.д. Так проще.., спокойнее.
Вы молодец! Небезразличный, неравнодушный.