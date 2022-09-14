Сдал по понятиям

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Yerla 14 Сентября 2022 в 12:35:02
Я действительно был дома .. собрал близких .. вытащил из сейфа добро своё .. договорился с соседом охотником что если-что, без риска для себя, мы как-бы маленько подстрахуем друг-друга .. в общем тупо дома сидел ..
Ну так о чем пост .. обидно мне как то стало .. и стыдно за знакомого чувака этого .. эххх ..
Вызвали этого типа на днях .. он сначала как положено настоящему пацану живущему по понятиям, говорил что был один .. но через пару часов выдал всех ребят что были рядом .. блин, его даже не то что бы били или пытали .. даже пальцем не прикоснулись к нему .. тупо морально задавили ..
На мой вопрос, а как же понятия ?
Зачем ребят то сдавать .. похрен что их и так найдут .. по понятиям какбЭ низяж так ..
Можнож было сказать: не помню .. адвоката давайте .. да и время сейчас не страшное .. тихо вроде .. не пытают .. даже амнистию сделали ..
Чтож ты фраер сдал назад (с)
Эххх ..
Комментарии, по рейтингу, по дате