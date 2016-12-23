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Центр доктора Бубновского
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RICH 23 Декабря 2016 в 09:30:41
Добрый день титусяне. Проезжал на днях по улице Адырбекова и увидел там Центр доктора Бубновского. Имею проблему с позвоночником. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь посещал данный центр и насколько эффективна данная методика. В интернете огромное количество положительных отзывов, но хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее благодарен.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 23.12.2016 в 09:37:05   # 568462
А что с позвоночником, грыжа?

У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
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  SVOY 23.12.2016 в 09:37:39   # 568463
Лотерея
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  728 23.12.2016 в 09:43:17   # 568467
Тут как пойдёт. Польза конечно будет, но не рассчитывайте на быстрый результат. Все эти проблемы решают только длительно. Также работать и дома надо будет (упражнения и т.д.)
Как сожалению волшебной таблетки нет. Но этот центр хвалят.
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  Samruk 23.12.2016 в 09:51:53   # 568472
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким, скажу что за 8 лет НИХ:%;Я НЕ ПОМОГЛО, потом грыжа стала более 1см, пришлось резать. В Астане прооперировали, и всё всё норма. Кста забыл сказать что после операции каждый день в бассейн хожу уже 3 года, надо укреплять мышцы спины, а то ну её нах опять страдать. А всё вышеперечисленное среди которых есть и Бубновский и все остальные полное фуфло. Ну по крайней мере мне не помогло, да и другим тоже, отпустит через пару тройку месяцев опять загнёшься и опять буквой Г ходить придётся. Это в моём случае, а остальным помогает наверное....... НЕ БОЛЕЙТЕ!
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  RICH 23.12.2016 в 10:35:48   # 568493
Цитата: гримм от 23.12.2016 09:37:05
А что с позвоночником, грыжа?

У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
Да грыжа. Спасибо за совет.
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  RICH 23.12.2016 в 10:38:45   # 568498
Цитата: Samruk от 23.12.2016 09:51:53
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким, скажу что за 8 лет НИХ:%;Я НЕ ПОМОГЛО, потом грыжа стала более 1см, пришлось резать. В Астане прооперировали, и всё всё норма. Кста забыл сказать что после операции каждый день в бассейн хожу уже 3 года, надо укреплять мышцы спины, а то ну её нах опять страдать. А всё вышеперечисленное среди которых есть и Бубновский и все остальные полное фуфло. Ну по крайней мере мне не помогло, да и другим тоже, отпустит через пару тройку месяцев опять загнёшься и опять буквой Г ходить придётся. Это в моём случае, а остальным помогает наверное....... НЕ БОЛЕЙТЕ!
Спасибо.
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  Skeptik 23.12.2016 в 10:44:37   # 568499
Никто не поможет. Только сам с помощью специальных упражнений, (можно скачать кучу в инете), бассейн. Если уж совсем скрутит, можно как пишет Гримм, проколоться в медцентре по ул.Фурманова (моей супруге помогло на какое-то время), потом по любому спецупражнения на растяжку причем в продолжительное время... Операция - только в крайнем случае...
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  alpha_portal 23.12.2016 в 10:59:55   # 568505
Цитата: Samruk от 23.12.2016 09:51:53
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким

Как у Вас вообще позвоночник не высыпался после всего этого
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  Eset 23.12.2016 в 11:04:30   # 568506
Цитата: RICH от 23.12.2016 10:35:48
Цитата: гримм от 23.12.2016 09:37:05
А что с позвоночником, грыжа?

У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
Да грыжа. Спасибо за совет.
Друг ездил в Бишкек старику одному, вылечился, и всех своих знакомых к нему возит теперь, только он сможет помочь если не было вмешательства еще операций
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  Денис222 23.12.2016 в 11:32:02   # 568512
Тоже думаю, что лёгкая физнагрузка, бассейн и растяжка, у родственника куча проблем с позвонком, ездил в Германию, там делали растяжку на спец оборудовании. По приезду узнал, что в Шымкенте в обл больнице есть такая тема, спина сейчас намного лучше. Регулярно плавает в бассейне рядом со стадионом Хаджи Мукан. Врачи в Германии не рекомендовали делать операцию.
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  РусланY 23.12.2016 в 11:44:16   # 568515
Было непосредственно у близкого человека, тоже все больницы прошли, край предложили операцию. так как родственник врач со стажем отговорил от операции и сказал что к этому лучше прибегать в очень крайнем случаи. Нашли нетрадиционного лекаря, Аллаға шүкір сейчас все хорошо, тфу тфу.
Упражнения тоже хорошо, но близкий человек в возрасте, и это приходится трудно. Так что как выше сказано "Лоторея", кому что помогает, может и вера в высшие силы роль играет.
Бог в помощь и скорейшего выздоровления Вам.
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  Pancho S 23.12.2016 в 11:46:58   # 568518
центр восточной медецины на против пивзавода, за остановкой. там поставят на ноги. сам не был, но тройка знакомых и друзей просто в восторге. у них были проблемы как с позвоночником, так и с невролгией.
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  РусланY 23.12.2016 в 11:49:33   # 568523
Кстати, мой непосредственный шэф сделал операцию, еще и в турции, три года назад, до сих пор ходит с трудом, и каждый пол года ездит на обследование, и вроде говорят что будут делать повторно. так что операция это в очень очень крайнем случаи.
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  Мясников 23.12.2016 в 12:25:36   # 568550
Доктор Гугл поможет тебе!!!!!
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