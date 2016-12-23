Центр доктора Бубновского

с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким, скажу что за 8 лет НИХ:%;Я НЕ ПОМОГЛО, потом грыжа стала более 1см, пришлось резать. В Астане прооперировали, и всё всё норма. Кста забыл сказать что после операции каждый день в бассейн хожу уже 3 года, надо укреплять мышцы спины, а то ну её нах опять страдать. А всё вышеперечисленное среди которых есть и Бубновский и все остальные полное фуфло. Ну по крайней мере мне не помогло, да и другим тоже, отпустит через пару тройку месяцев опять загнёшься и опять буквой Г ходить придётся. Это в моём случае, а остальным помогает наверное....... НЕ БОЛЕЙТЕ!