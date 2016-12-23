Центр доктора Бубновского

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RICH 23 Декабря 2016 в 09:30:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
Как сожалению волшебной таблетки нет. Но этот центр хвалят.
Цитата: гримм от 23.12.2016 09:37:05Да грыжа. Спасибо за совет.
А что с позвоночником, грыжа?
У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
А что с позвоночником, грыжа?
У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
Цитата: Samruk от 23.12.2016 09:51:53Спасибо.
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким, скажу что за 8 лет НИХ:%;Я НЕ ПОМОГЛО, потом грыжа стала более 1см, пришлось резать. В Астане прооперировали, и всё всё норма. Кста забыл сказать что после операции каждый день в бассейн хожу уже 3 года, надо укреплять мышцы спины, а то ну её нах опять страдать. А всё вышеперечисленное среди которых есть и Бубновский и все остальные полное фуфло. Ну по крайней мере мне не помогло, да и другим тоже, отпустит через пару тройку месяцев опять загнёшься и опять буквой Г ходить придётся. Это в моём случае, а остальным помогает наверное....... НЕ БОЛЕЙТЕ!
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким, скажу что за 8 лет НИХ:%;Я НЕ ПОМОГЛО, потом грыжа стала более 1см, пришлось резать. В Астане прооперировали, и всё всё норма. Кста забыл сказать что после операции каждый день в бассейн хожу уже 3 года, надо укреплять мышцы спины, а то ну её нах опять страдать. А всё вышеперечисленное среди которых есть и Бубновский и все остальные полное фуфло. Ну по крайней мере мне не помогло, да и другим тоже, отпустит через пару тройку месяцев опять загнёшься и опять буквой Г ходить придётся. Это в моём случае, а остальным помогает наверное....... НЕ БОЛЕЙТЕ!
alpha_portal 23.12.2016 в 10:59:55 # 568505
Цитата: Samruk от 23.12.2016 09:51:53
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким
с 2004 по 2013 страдал грыжой. Посещал всё что имеется на территории ЮКО, а именно мануальщики, шаманы, традиционная медицина, нетрадиционная, банки ставил, иглы колол, гипсом заматывал, корейцу спецмануальщику из кореи ходил (50 баков за сеанс), во всех аулах ко всем знахарям, старикам которые камчой стебут, бабушкам которые читают, бородачам всяким
Как у Вас вообще позвоночник не высыпался после всего этого
Цитата: RICH от 23.12.2016 10:35:48Друг ездил в Бишкек старику одному, вылечился, и всех своих знакомых к нему возит теперь, только он сможет помочь если не было вмешательства еще операций
Цитата: гримм от 23.12.2016 09:37:05Да грыжа. Спасибо за совет.
А что с позвоночником, грыжа?
У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
А что с позвоночником, грыжа?
У моей супруги грыжа меж позвоничная, делали уколы 3года назад, по Фурманова мед цент там кололись 3месяца...
Упражнения тоже хорошо, но близкий человек в возрасте, и это приходится трудно. Так что как выше сказано "Лоторея", кому что помогает, может и вера в высшие силы роль играет.
Бог в помощь и скорейшего выздоровления Вам.