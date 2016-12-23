Что дарить любимым на НГ?

для жены или кто там у тебя , можно подарить крема , сейчас вроде у нас много корейских качественной косметики , даже магазин вроде есть ,так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибисьтак что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы