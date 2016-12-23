Что дарить любимым на НГ?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Мясников 23 Декабря 2016 в 12:25:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
что купить? колитесь
надеюсь это останется тайной
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:35:33
надеюсь это останется тайной
надеюсь это останется тайной
Ну да конечно "тайной"
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:35:33
надеюсь это останется тайной
надеюсь это останется тайной
Все тайное становятся явью!
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:37:50
Ну да конечно "тайной"
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:35:33
надеюсь это останется тайной
надеюсь это останется тайной
Ну да конечно "тайной"
это типа уже спалился!?
кто своим что дарит?
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
По цене в три раза выше.
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
а сколько они стоят ?
Цитата: koshkoed от 23.12.2016 12:42:23
По цене в три раза выше.
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
По цене в три раза выше.
мне Дорого не надо
Вот такие высказывания в большей степени читаю.
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
едридмадрид 23.12.2016 в 12:54:33 # 568575
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?
во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
Цитата: kkafp от 23.12.2016 12:52:51
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
обдумаем
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 12:54:33
бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?
во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?
во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
Да деньги вообще не проблема
до 100 тыс , но так как я уже купил бабушке книгу то осталось тысяч 20
едридмадрид 23.12.2016 в 12:58:17 # 568580
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:53:42
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
не лучший подарок для бабушки , по - моему,
найди лучше совместное фото - и увеличть поставь в красивую рамку и подари бабушки , можно теплый плед , или есть такие сейчас хорошие - теплые - красивые накидные женские платки
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:58:15
Да деньги вообще не проблема
до 100 тыс , но так как я уже купил бабушке книгу то осталось тысяч 20
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 12:54:33
бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?
во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?
во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
Да деньги вообще не проблема
до 100 тыс , но так как я уже купил бабушке книгу то осталось тысяч 20
Ну так сертификаты по 25 000 разделите само то будет! Что же за книга Бабушке за 80 000???
едридмадрид 23.12.2016 в 13:04:23 # 568584
так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )
крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибись
так что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:53:42
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
Лишь бы подарить и все?
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 13:04:23
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема...
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема...
Не кремА, а кремЫ.
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 13:04:23
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема , сейчас вроде у нас много корейских качественной косметики , даже магазин вроде есть ,
так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )
крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибись
так что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема , сейчас вроде у нас много корейских качественной косметики , даже магазин вроде есть ,
так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )
крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибись
так что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы
ООО человек дело говорит! В Меге есть бутик и рядом с Маяком и Имраном по соседству тоже магазинчик.
Хитрая жопа 23.12.2016 в 14:12:46 # 568624
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:53:42
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:56:28Мазо? Это ведь психическая травма! Для воздержавшегося.
обдумаем
Цитата: kkafp от 23.12.2016 12:52:51
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
обдумаем