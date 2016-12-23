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Что дарить любимым на НГ?
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Мясников 23 Декабря 2016 в 12:25:01
Что подарить любимым на НГ. Ваши мнения и предложения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мясников 23.12.2016 в 12:28:22   # 568552
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь
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  332-712 23.12.2016 в 12:32:34   # 568554
при живой жене девушку имеешь? не боишься?
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  Мясников 23.12.2016 в 12:35:33   # 568555
Цитата: 332-712 от 23.12.2016 12:32:34
при живой жене девушку имеешь? не боишься?

надеюсь это останется тайной
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  babygirl 23.12.2016 в 12:37:50   # 568556
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  РусланY 23.12.2016 в 12:38:37   # 568557
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  РусланY 23.12.2016 в 12:39:51   # 568558
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  Мясников 23.12.2016 в 12:41:15   # 568560
Давайте по подаркам уже
кто своим что дарит?
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  babygirl 23.12.2016 в 12:41:33   # 568561
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!
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  Мясников 23.12.2016 в 12:41:42   # 568562
Время поджимает уже АТО
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  koshkoed 23.12.2016 в 12:42:23   # 568563
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!

По цене в три раза выше.
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  Мясников 23.12.2016 в 12:42:47   # 568564
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!


а сколько они стоят ?
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  Мясников 23.12.2016 в 12:43:31   # 568565
Цитата: koshkoed от 23.12.2016 12:42:23
Цитата: babygirl от 23.12.2016 12:41:33
Подарочные талоны во Фрацузкий дом к примеру! Очень хороший подарок! Там они сами выберут, нужное!

По цене в три раза выше.


мне Дорого не надо
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  РусланY 23.12.2016 в 12:45:53   # 568566
было где то - поездку, хотя бы в тау самал, ужин романтический, или же украшение. Все говорят что уже надоело делать/получать подарок в виде электроники. Душу теряем, нет душевного подарка, а раньше ведь и открытке радовались!
Вот такие высказывания в большей степени читаю.
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  kkafp 23.12.2016 в 12:52:51   # 568573
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.
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  Мясников 23.12.2016 в 12:53:42   # 568574
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок
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  едридмадрид 23.12.2016 в 12:54:33   # 568575
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь


бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?

во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо
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  Мясников 23.12.2016 в 12:56:28   # 568576
Цитата: kkafp от 23.12.2016 12:52:51
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.


обдумаем
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  Мясников 23.12.2016 в 12:58:15   # 568579
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 12:54:33
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь


бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?

во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо


Да деньги вообще не проблема
до 100 тыс , но так как я уже купил бабушке книгу то осталось тысяч 20
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  едридмадрид 23.12.2016 в 12:58:17   # 568580
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:53:42
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок


не лучший подарок для бабушки , по - моему,

найди лучше совместное фото - и увеличть поставь в красивую рамку и подари бабушки , можно теплый плед , или есть такие сейчас хорошие - теплые - красивые накидные женские платки
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  babygirl 23.12.2016 в 13:01:05   # 568581
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:58:15
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 12:54:33
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:28:22
Я хочу подарить подарки своей девушке,жене, маме и бабушке
что купить? колитесь


бюджет сможешь озвучить и желательно по личностям , сколько планируешь тратить на жену , бабушку и т.д ?

во первых вспомни - что ты им не дарил , праздников 8 марта и день рождений много прошло , да и НГ наверно не впервой вместе встречаешь ,
так что вспоминай что дарил и и что имеют , а вот потом сузиться круг - того что им надо


Да деньги вообще не проблема
до 100 тыс , но так как я уже купил бабушке книгу то осталось тысяч 20

Ну так сертификаты по 25 000 разделите само то будет! Что же за книга Бабушке за 80 000???
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  едридмадрид 23.12.2016 в 13:04:23   # 568584
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема , сейчас вроде у нас много корейских качественной косметики , даже магазин вроде есть ,
так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )
крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибись
так что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы
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  Xrustalka 23.12.2016 в 13:06:22   # 568586
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:53:42
Бабушке уже решил
книгу подарю, правда она плохо видит очень, зато подарок

Лишь бы подарить и все?
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  Сила 23.12.2016 в 13:06:53   # 568587
Почитал комментарии, делать тут не хуй
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  Софруджу 23.12.2016 в 13:10:36   # 568592
Если это Ваши близкие люди, то Вы скорее всего знаете, что они хотят, что их обрадует. Если сомневаетесь, то можно повыведывать исподволь, или, скажем, посадить бабушку в машину, привезти, например, в Гринхаус, подвести к цветам той цены, на которую Вы рассчитываете, и спросить"Бабуля, я знаю, как ты любишь выращивать цветы и хочу подарить тебе вот это растение. Или ты предпочтёшь вот это или то?"
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  Xrustalka 23.12.2016 в 13:11:24   # 568593
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  babygirl 23.12.2016 в 13:11:36   # 568594
Цитата: едридмадрид от 23.12.2016 13:04:23
для жены или кто там у тебя , можно подарить крема , сейчас вроде у нас много корейских качественной косметики , даже магазин вроде есть ,
так вот выбирай КРЕМА ( парфюм не дари , парфюм дело -тонкое , не каждая женщина сможет свой вкус выбрать , а тем более мужчина )
крема - для рук , тела и ног , комплектом вообще зашибись
так что вроде у корейцев цена и качество совместимы , и сейчас выбор есть ( можно и по инету взять ), ну по крайне мере инфу прочесть и отзывы

ООО человек дело говорит! В Меге есть бутик и рядом с Маяком и Имраном по соседству тоже магазинчик.
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  Temka 23.12.2016 в 13:36:29   # 568605
Я не парюсь и подарю жене СЕБЯ)))
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  Хитрая жопа 23.12.2016 в 14:12:46   # 568624
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  Лялька 23.12.2016 в 14:18:23   # 568627
Ой, уморил... вы бы к женщинам просто внимательнее были бы что ли... каждая, наверное раз 10 сказала, чего ей для счастья не хватает... людей не только слушать надо, но и слышать...И потом, скажу вам, как представительница женского пола... не ведитесь на парфюм и косметику...такие подарки зачастую на просто"лишь бы"... только Она знает с чем у нее проблемы, и что именно она хочет из этих средств... Я за практичность.. это должно быть не только памятью, но и практичностью...В крайнем случае... есть ювелирные изделия, не обязательно золотое кольцо, это может быть и скромный кулон, да и не золотом это в принципе может быть...А бабульки... все примочки в виде халата, платочка.... тоже не вариант... По своим знаю... сложат в шкафчик. до лучших времен... а вот простые теплые галошики, конфеты и как до этого озвучили фото в рамке, идеальный вариант..Дерзайте!!!!!!!!!!!!
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  Zoggyla 23.12.2016 в 14:20:00   # 568628
Цитата: Мясников от 23.12.2016 12:56:28
Цитата: kkafp от 23.12.2016 12:52:51
Дешевые варианты подарка:
- Бантик в причинном месте.
- Не бухать в новогоднюю ночь.


обдумаем
Мазо? Это ведь психическая травма! Для воздержавшегося.
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