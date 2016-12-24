Дефицит солярки?

Кто нибудь слышал про прекращения поставок соляры из России в Казахстан??? Говорят у нас дизеля осталось на 5-6 дней..на работе выслали сообщение что бы мы экономили солярку, попусту не гоняли на машинах (пикапах), только в исключительных производственных случаях..Использовать только транспорт компании (автобусы) при поездках на обьекты и обратно до вахтового поселка.
см.ниже:
Quote:
· Ограничить все поездки до случаев критической необходимости – передвигаться пешком, использовать инструмент web-ex или откладывать совещание.
· Для критически важных поездок совместно использовать транспорт компании и автобусы / передвигаться группами.
· Не используйте автотранспорт впустую и не держите двигатель на холостом ходу, когда транспорт не используется