Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Дефицит солярки?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Nightwalker 24 Декабря 2016 в 11:38:02
Кто нибудь слышал про прекращения поставок соляры из России в Казахстан??? Говорят у нас дизеля осталось на 5-6 дней..на работе выслали сообщение что бы мы экономили солярку, попусту не гоняли на машинах (пикапах), только в исключительных производственных случаях..Использовать только транспорт компании (автобусы) при поездках на обьекты и обратно до вахтового поселка.
см.ниже:

Quote:
· Ограничить все поездки до случаев критической необходимости – передвигаться пешком, использовать инструмент web-ex или откладывать совещание.

· Для критически важных поездок совместно использовать транспорт компании и автобусы / передвигаться группами.

· Не используйте автотранспорт впустую и не держите двигатель на холостом ходу, когда транспорт не используется

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 24.12.2016 в 11:41:24   # 568857
Quote:
Не используйте автотранспорт впустую и не держите двигатель на холостом ходу, когда транспорт не используется


На главную заповедь дизелиста руку подняли!

поощрить (2) | покарать
  Nightwalker 24.12.2016 в 11:54:32   # 568859
Цитата: Лысый от 24.12.2016 11:41:24
Quote:
Не используйте автотранспорт впустую и не держите двигатель на холостом ходу, когда транспорт не используется


На главную заповедь дизелиста руку подняли!


Ага, особенно когда зимой в -24
поощрить (1) | покарать
  Temka 24.12.2016 в 13:55:44   # 568905
готовимся к подорожанию диз топлива..
поощрить | покарать
  Nafis 24.12.2016 в 15:22:34   # 568910
В отдельно взятой компании нехватка дизеля. Это не означает что всему казахстану экономить нужно.
поощрить (2) | покарать
  Saturn 24.12.2016 в 19:59:21   # 568942
По мне так кто то создает ажиотаж, чтоб пошел слух о дефиците, и чтоб те у кого есть резервуары затоварились по самое нехочу, после того как все затоварятся, производитель скинет цену процентов на 15% и хуякс профит.
Цена на нефть уже вторую неделю держится на уровне 55 баксов, наши пока искусственно держат курс бакса 331 +/-2тг, привязали курс к рублю, курс которого уже 1 р = 5,5 тг., хотя средний курс всегда был 1р=4,65тг...

Походу тот, кому принадлежит ВСЁ в казахстане, на этот раз решил заработать на ревальвации
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь