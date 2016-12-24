Дефицит солярки?

· Ограничить все поездки до случаев критической необходимости – передвигаться пешком, использовать инструмент web-ex или откладывать совещание.



· Для критически важных поездок совместно использовать транспорт компании и автобусы / передвигаться группами.



· Не используйте автотранспорт впустую и не держите двигатель на холостом ходу, когда транспорт не используется