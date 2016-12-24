Массовики. Осторожно обман. Свеженькое в Караганде.

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Liliyaan 24 Декабря 2016 в 15:42:47
Ольга Никитина <olgacastakz@gmail.com>
Здравствуйте, Лилия,я, Ольга Никитина, специалист по подбору кадров кинокомпании.
Благодарим вас за отклик на нашу вакансию. Ваша анкета рассмотрена и по ней принято положительное решение. Ваш номер группы: 02.
Первый съёмочный день начнётся уже завтра - 25 декабря, сбор будет проходить в г. Караганда, напротив дворца культуры горняков (улица: пр. Бухар-Жырау).
Съёмки продолжаться до 31.01.2017. При себе иметь документ удостоверяющий личность для оформления пропуска. Так же вам будет выдано расписание и места проведения съёмок на весь период. На месте сбора вас будет ожидать автобус нашей кинокомпании. Основные съёмочные места: улицы города и достопримечательности; учебные заведения; спортивные сооружения; торговые центры; железнодорожный вокзал. Ваша роль: массовка, заработная плата: 10000 тенге (Расчет ежедневный, в конце каждого дня).
Продолжительность съемок 4 часа. Для тех у кого посещаемость была больше половины часов (за весь период съемок), по окончанию съёмок (30-31 января) производится выплата премии. Уважаемые друзья, мы не имеем возможности провести полноценные кастинги на роли в массовки в вашем городе. Подбор всех массовщиков проводится исключительно дистанционно через интернет за несколько дней до начала съёмок. На почту кастинг менеджерам приходит огромное количество заявок на участие. К сожалению больше половины людей не приходит на съёмки, в результате имеется печальный опыт сорванных съемок. Процедурой подтверждения человек подтверждает, что он действительно придет на съемки. Таким образом, работодателю, то есть нам гaрaнтируется, что наберется необходимое количество массовщиков. Для прохождения процедуры подтверждения необходимо внести 1000 тенге на cчeт кинокомпании в электронной платежной системе "QIWI", счeт (номер) № (77)076553398 . (это также оплaтa за пропуск). В случае если съёмки не состоятся или будут перенесены, по законодательству Республики Казахстана вам возвращается сумма или товар эквивалентный взносу. Если вы видите в данной операции какой-либо подвох, мы предоставляем специальную гaрaнтию для того что-бы вы были совершенно спокойны, гaрaнтия предоставляется в виде паспортных данных - специалиста по подбору кадров кинокомпании.
Никитина Ольга Олеговна, Номер паспорта: 084575150; Дата рождения: 05.10.1975; Дата выпуска паспорта: 17.10.2011; Дата истечения срока паспорта: 16.10.2021; Орган выдачи удостоверения: Министерство Юстиции Республики Казахстан.
Просим обратить ваше внимание, что оплату лучше совершать с электронного кошелька платежной системы "QIWI", в данном случае - Вы сможете сами вернуть свои дeньги, просто отменив платеж. Так же оплaту Вы можете произвести в любом терминале платёжной системы "QIWI". В ответном письме обязательно вложить фото чека или скрин экрана и не забывайте указать имя фамилию и номер вашей группы. После этого ваша анкета будет внесена в список участников и на вашу электронную почту придёт информация о времени начала съёмок и другая важная информация (информация о завтрашнем сборе и о его времени сообщается только после подтверждения, для того чтобы не создавать скопление людей на съёмочной площадке). В первый день съёмок Вам будет выдана персональная магнитная карта, она будет содержать данные вашей анкеты, с помощью неё вы будете проходить на съёмочную площадку, получать еду в перерывах, сохраняйте ее у себя до окончания съемок. Всем участникам массовки выплачиваются средства, затраченные на прохождение процедуры подтверждения.
Так как съёмки начинаются уже завтра, убедительная просьба подтвердить свое участие до конца сегодняшнего дня. Благодарим вас за понимание.
С уважением, Ольга Никитина, специалист по подбору кадров.
На платформе: http://app.getresponse.com/referral.html?x=a62b&u=SreLo&y=o&
Ержанова, 100000, Караганда, Kazakhstan
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Тони мантана 24.12.2016 в 16:00:21 # 568913
Никитина Ольга Олеговна, Номер паспорта: 084575150; Дата рождения: 05.10.1975; Дата выпуска паспорта: 17.10.2011; Дата истечения срока паспорта: 16.10.2021; Орган выдачи удостоверения: Министерство Юстиции Республики Казахстан.
А ИИН слабо указать?