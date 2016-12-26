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ДЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОТОРОГО НЕТ!!!
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Гость 26 Декабря 2016 в 13:29:31
Добрый день! Очень охото все написать не Вам а Выше стоящему руководству. потому что от вас толка нет. единственный вопрос Вам и я его опубликую везде: ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 26.12.2016 в 14:09:01   # 569130
была подобная ситуация, пару часов по телефону с разными инстанциями в основном акимат, начальники всякие, телефонные разговоры записывались и я предупреждал их об этом!!! пару дней и батареи кипяток стали, так что не сидите на месте, может они даже не знают что у вас холодные батареи, их больше центральное интересует и внутридомовое это проблема жильцов.
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  wde 26.12.2016 в 14:09:29   # 569131
Я подозревал, что Данилов глава ТЭЦ
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  titus 26.12.2016 в 14:15:08   # 569133
Quote:
wde 26.12.2016 в 14:09:29 # 569131
Я подозревал, что Данилов глава ТЭЦ

Он - Аффили́рованное лицо́
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  PHATik 26.12.2016 в 14:38:27   # 569141
Цитата: гримм от 26.12.2016 14:09:01
была подобная ситуация, пару часов по телефону с разными инстанциями в основном акимат, начальники всякие, телефонные разговоры записывались и я предупреждал их об этом!!! пару дней и батареи кипяток стали, так что не сидите на месте, может они даже не знают что у вас холодные батареи, их больше центральное интересует и внутридомовое это проблема жильцов.


Привет всем, а можете номера скинуть? Спасибо.
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  romario 26.12.2016 в 14:45:01   # 569143
Толку нет. Форсунку в подвале снимите
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  bIP6bIC 26.12.2016 в 15:02:03   # 569156
Цитата: romario от 26.12.2016 14:45:01
Толку нет. Форсунку в подвале снимите
Этот момент называется СОПЛО. А вот снятие его чревато последствиями, как например трубы разорвет от чрезмерного давления. А так же штраф за подобное тоже обязателен.
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  Temka 26.12.2016 в 15:14:29   # 569159
ничеее.....в Ленгаре газ идет с воздухом, и кубы стараются приписать...толку нету куда либо обращаться...
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  Skype 26.12.2016 в 15:42:48   # 569163
диаметр сопла от фонаря. лишь бы джильзцы не 3,14здели
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  Alexnex 26.12.2016 в 15:54:46   # 569167
Цитата: bIP6bIC от 26.12.2016 15:02:03
Этот момент называется СОПЛО. А вот снятие его чревато последствиями, как например трубы разорвет от чрезмерного давления.


Вот цитата про назначение сопла
Quote:
температуре подачи – выше 95 градусов. Воду такой температуры нельзя подавать, поэтому она должна быть уменьшена. Именно в этом и состоит функция элеваторного узла отопления.

Теперь вопрос - какая температура у нас на подаче сейчас? Есть 95 градусов? Поэтому и приходится либо увеличивать, либо вообще убирать сопло.
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  Карл Зайцев 26.12.2016 в 16:03:52   # 569169
Ночь и тишина, данная на век,
Дождь, а может быть падает снег,
Все равно, - бесконечной надеждой согрет,
Я вдали вижу отопление, которого нет...

Игорь Корнелюк - Отопление, которого нет
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  Skype 26.12.2016 в 16:07:05   # 569170
сопло для подачи воды. ОНО создает, разность в давлении на подаче и обратке. Нужен расчет этого сопля )). Иначе в обратку будет идти кипяток и производитель тепла будет терять бабло, хотя я не спец но так думаю. На подаче 90 на обратке 80 должно быть.

Раньше при СССР на это внимание не обращали, такие гиганты как Фосфорный и Шинный завод и НПЗ все перекрывали своими платежами. НО им пришел неожиданный пи капец и теперь башлять стали только граждане и они же главные потребители. При совке их даже в расчет не брали. А тут все поменялось и гражданки и граждане стали основными потребителями услуг.

И тут Остапа понесло.

Воруют все и вся. Не понимаю почему частный котел дешевле обходится чем отопление от ТЭЦ ???????

Да просто сам у себя не украдешь и схема простая, нажег газа заплатил.

А тут поле чудес и монополия и разные другие, все греются, а граждане платят и мерзнут.

(Греются) те кто не платят, а мерзнут те кто платит

Парадокс
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  Dior 26.12.2016 в 16:52:27   # 569177
Quote:
ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???


Потому, что мы живем в самой "прекрасной" стране, а все остальные страны нам завидуют.



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  Nekrun 26.12.2016 в 16:54:06   # 569179
Никогда казахстанцы не жили так счастливо как сейчас!
Н.А.Назарбаев
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