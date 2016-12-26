ДЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОТОРОГО НЕТ!!!

была подобная ситуация, пару часов по телефону с разными инстанциями в основном акимат, начальники всякие, телефонные разговоры записывались и я предупреждал их об этом!!! пару дней и батареи кипяток стали, так что не сидите на месте, может они даже не знают что у вас холодные батареи, их больше центральное интересует и внутридомовое это проблема жильцов.