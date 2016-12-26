ДЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОТОРОГО НЕТ!!!

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Гость 26 Декабря 2016 в 13:29:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
wde 26.12.2016 в 14:09:29 # 569131
Я подозревал, что Данилов глава ТЭЦ
Я подозревал, что Данилов глава ТЭЦ
Он - Аффили́рованное лицо́
Цитата: гримм от 26.12.2016 14:09:01
была подобная ситуация, пару часов по телефону с разными инстанциями в основном акимат, начальники всякие, телефонные разговоры записывались и я предупреждал их об этом!!! пару дней и батареи кипяток стали, так что не сидите на месте, может они даже не знают что у вас холодные батареи, их больше центральное интересует и внутридомовое это проблема жильцов.
была подобная ситуация, пару часов по телефону с разными инстанциями в основном акимат, начальники всякие, телефонные разговоры записывались и я предупреждал их об этом!!! пару дней и батареи кипяток стали, так что не сидите на месте, может они даже не знают что у вас холодные батареи, их больше центральное интересует и внутридомовое это проблема жильцов.
Привет всем, а можете номера скинуть? Спасибо.
Цитата: romario от 26.12.2016 14:45:01Этот момент называется СОПЛО. А вот снятие его чревато последствиями, как например трубы разорвет от чрезмерного давления. А так же штраф за подобное тоже обязателен.
Толку нет. Форсунку в подвале снимите
Толку нет. Форсунку в подвале снимите
Цитата: bIP6bIC от 26.12.2016 15:02:03
Этот момент называется СОПЛО. А вот снятие его чревато последствиями, как например трубы разорвет от чрезмерного давления.
Этот момент называется СОПЛО. А вот снятие его чревато последствиями, как например трубы разорвет от чрезмерного давления.
Вот цитата про назначение сопла
Quote:
температуре подачи – выше 95 градусов. Воду такой температуры нельзя подавать, поэтому она должна быть уменьшена. Именно в этом и состоит функция элеваторного узла отопления.
Теперь вопрос - какая температура у нас на подаче сейчас? Есть 95 градусов? Поэтому и приходится либо увеличивать, либо вообще убирать сопло.
Карл Зайцев 26.12.2016 в 16:03:52 # 569169
Дождь, а может быть падает снег,
Все равно, - бесконечной надеждой согрет,
Я вдали вижу отопление, которого нет...
Игорь Корнелюк - Отопление, которого нет
Раньше при СССР на это внимание не обращали, такие гиганты как Фосфорный и Шинный завод и НПЗ все перекрывали своими платежами. НО им пришел неожиданный пи капец и теперь башлять стали только граждане и они же главные потребители. При совке их даже в расчет не брали. А тут все поменялось и гражданки и граждане стали основными потребителями услуг.
И тут Остапа понесло.
Воруют все и вся. Не понимаю почему частный котел дешевле обходится чем отопление от ТЭЦ ???????
Да просто сам у себя не украдешь и схема простая, нажег газа заплатил.
А тут поле чудес и монополия и разные другие, все греются, а граждане платят и мерзнут.
(Греются) те кто не платят, а мерзнут те кто платит
Парадокс
ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
Потому, что мы живем в самой "прекрасной" стране, а все остальные страны нам завидуют.
Н.А.Назарбаев