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Декан Юкгу не дает посещать занятия за опоздания на первую пару
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Гость 29 Декабря 2016 в 13:38:02
Здравствуйте. Есть проблема с деканом 9 корпуса ЮКГУ. За одно опоздание дает недопуск на все занятия. Преподавателей заставляет ставить нб. Опоздавших вызывает с родителями. Чтобы получить допуск, надо написать заявление об отчислении по собственному желанию. 5 курс. Это вообще законно? Выгонять из универа из за опоздания и не давать возможности заходить на занятия, чтобы набралось достаточно пропусков, для отчисления. Как нам быть? Благодарю заранее.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 29.12.2016 в 13:42:45   # 569832
Quote:
Как нам быть?

не опаздывайте!
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  wde 29.12.2016 в 13:44:05   # 569833
шуми в сми. ЮКГУ очень не любит черный пиар
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  Nightwalker 29.12.2016 в 13:44:50   # 569834
Прокуратура в помощь..
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  Nafis 29.12.2016 в 13:44:51   # 569835
Вовремя приходить!
Пунктуальность - хорошая, полезная привычка!
Есть конечно исключения. Но опаздывать каждый день это не отмазка. Это невоспитанность.
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  KAN13 29.12.2016 в 13:47:05   # 569836

Заявление на имя ректора , копии в прокуратуру и МОН , через пару дней этого дурачка не будет .
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  wde 29.12.2016 в 13:54:29   # 569840
Цитата: Nafis от 29.12.2016 13:44:51
Вовремя приходить!
Пунктуальность - хорошая, полезная привычка!
Есть конечно исключения. Но опаздывать каждый день это не отмазка. Это невоспитанность.
ты типа супер пунктуальный? Разные ситуации бывают. За одно опоздание не допускать на все остальные занятия - перегиб.
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  Мария Сорина 29.12.2016 в 13:55:51   # 569841
Цитата: Nafis от 29.12.2016 13:44:51
Вовремя приходить!
Пунктуальность - хорошая, полезная привычка!
Есть конечно исключения. Но опаздывать каждый день это не отмазка. Это невоспитанность.

Вы учли тот факт, что мы люди? Девочки есть беременные, есть работающие, чтобы оплатить себе проживание в городе, есть хронически больные, есть матери с месячными лялечками. Мы люди и мы не идеальны.
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  Мария Сорина 29.12.2016 в 13:59:19   # 569842
Цитата: shy_ric от 29.12.2016 13:42:45
Quote:
Как нам быть?

не опаздывайте!

Уже поздно, мы опоздали и теперь нам недопуск к занятиям. Хотя мы опаздали на несколько минут, мы не беспредельники, которые подмазали нужных людей и не приходят вообще
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  Все мы гости 29.12.2016 в 14:01:53   # 569843
А ты денег дай, можно меченными. Просто декан нашел способ зарабатывать.
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  ShimShim 29.12.2016 в 14:35:42   # 569846
Учился там же, несли своего зам декан с шашлычной на цуме до хаты которую снимали приезжие с нашей группы, блевал, умирал, но выжил. После этого с первого по пятый курс вообще проблем не было. Так диплом и получили. Во времена были.
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  Софруджу 29.12.2016 в 14:40:59   # 569849
Audiatur et altera pars!
Хотелось бы послушать деканат. Очень сильно сомневаюсь, что дело в единственном опоздании. Как правило, когда вникаешь в такую ситуацию, оказывается, что со стороны студентов тот ещё беспредел
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  jumanjiqz 29.12.2016 в 14:45:02   # 569850
Цитата: KAN13 от 29.12.2016 13:47:05

Заявление на имя ректора , копии в прокуратуру и МОН , через пару дней этого дурачка не будет .

Лучше коллективное заявление! Эффекта больше...
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  shy_ric 29.12.2016 в 14:51:05   # 569852
Мария Сорина 29.12.2016 в 13:59:19 # 569842
не нужно строить из себя невинность!
из за пары минут беременных не выгоняют, а всем остальным нужно лечиться, детей нянчить и т.д., а не делать вид, что Вы учитесь...
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  Serg155 29.12.2016 в 14:58:09   # 569856
СЛИШКОМ ОДНОБОКО РАСПИСАНО. Явно студенты что-то не договаривают. У нас строго так было на военной кафедре, три опоздания и отчисление, так мы будильники ставили за 3 часа до развода и скажу вам дисциплина была всегда на высоте. Если у вас ляльки маленькие, берите декрет и выходите, когда сможете вовремя приходить на занятия. Дисциплина должна быть и ответственность, иначе студент народ пронырливый, быстро ноги свесит...
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  KAN13 29.12.2016 в 14:59:34   # 569859
Цитата: jumanjiqz от 29.12.2016 14:45:02
Цитата: KAN13 от 29.12.2016 13:47:05

Заявление на имя ректора , копии в прокуратуру и МОН , через пару дней этого дурачка не будет .

Лучше коллективное заявление! Эффекта больше...


Да и денег можно дать и сдать ублюдка . Ненавижу "попрошаек".
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  Софруджу 29.12.2016 в 15:19:35   # 569864
Заодно хотелось бы знать, что такое декан 9 корпуса? Деканы бывают у факультетов, а у корпусов только коменданты. Такая некомпетентность даёт лишние поводы не верить этим "несчастным" студентам, которых якобы отчисляют из-за одного опоздания
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  КЕДЫ 29.12.2016 в 15:31:00   # 569868
во времена пошли. у меня почти все кенты там учились в 90-х. по моему раз пять шесть за год появлялись. и ничего все с дипломами. все специалисты
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  ix 29.12.2016 в 15:42:56   # 569873
Цитата: КЕДЫ от 29.12.2016 15:31:00
во времена пошли. у меня почти все кенты там учились в 90-х. по моему раз пять шесть за год появлялись. и ничего все с дипломами. все специалисты


Точно.
Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует – от настоящей не отличишь.

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  Polovec 29.12.2016 в 16:30:01   # 569879
Этот ЮКГУ вобшем.... Да.уя надо писать
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  Helenka 29.12.2016 в 16:36:37   # 569880
В "Болашаке" лет семь назад по 200 бат за пропуск каждого часа брали, причём в кассу, но без приходника. Вместо приходника в кассе давали допуск к занятиям, зачетам и экзаменам. Может, и сейчас так же...
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  Aborigen 29.12.2016 в 17:15:22   # 569883
Не знаю, в своё время могли группой на пары периодически не приходить и без предупреждения и с предупреждением преподов. Главное по-человечески ситуацию объяснять и на сессии отрабатывать не бабками.
Чтоб кого-то с универа отчислить это как постараться надо. И это во все времена!
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  Batoka 29.12.2016 в 17:22:00   # 569884
У вас разве не кредитная технология, которая позволяет самим выбирать предметы, посещать занятия и т.д.? Смотрите Болонский процесс.
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  KAN13 29.12.2016 в 17:56:20   # 569890

Система образования типа Болонская а вот поборы местные .
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  Сладкая Вата 29.12.2016 в 18:15:24   # 569894
Лол, ты платишь за образование и вправе требовать с них.
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  шымкентский 29.12.2016 в 18:20:23   # 569898
анекдот в тему
урок украинского языка, одна из учениц хронически опаздывает и вот очередное опоздание. она заходит в класс и говорит:" простите пани учительница, я опизадала"
учительница в ответ:" ты не опиздала, ты ох*ела"
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  Snake666 29.12.2016 в 19:04:46   # 569910
Цитата: Helenka от 29.12.2016 16:36:37
В "Болашаке" лет семь назад по 200 бат за пропуск каждого часа брали, причём в кассу, но без приходника. Вместо приходника в кассе давали допуск к занятиям, зачетам и экзаменам. Может, и сейчас так же...


Там расчёт в тайской валюте?
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