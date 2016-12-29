Декан Юкгу не дает посещать занятия за опоздания на первую пару
Гость 29 Декабря 2016 в 13:38:02
Здравствуйте. Есть проблема с деканом 9 корпуса ЮКГУ. За одно опоздание дает недопуск на все занятия. Преподавателей заставляет ставить нб. Опоздавших вызывает с родителями. Чтобы получить допуск, надо написать заявление об отчислении по собственному желанию. 5 курс. Это вообще законно? Выгонять из универа из за опоздания и не давать возможности заходить на занятия, чтобы набралось достаточно пропусков, для отчисления. Как нам быть? Благодарю заранее.