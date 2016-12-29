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Абайлаңыз, достар!
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Гость 29 Декабря 2016 в 19:44:58

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(101,82 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ka3ax001 29.12.2016 в 19:52:39   # 569916
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...
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  ss720 29.12.2016 в 20:07:09   # 569917
Такую картину можно часто увидеть сейчас
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  Interpreter 29.12.2016 в 20:12:45   # 569920
Цитата: ka3ax001 от 29.12.2016 19:52:39
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...


Янги шахар это, каждый день проезжаю даже не подумаешь, что там за забором...
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  Лысый 29.12.2016 в 20:14:16   # 569922
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  Пришелец 29.12.2016 в 22:16:27   # 569934
Это пиздец товарищи
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  Маке0912 29.12.2016 в 22:36:52   # 569940
Два года уже.
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  astra 29.12.2016 в 22:46:06   # 569942
А что удивляться то. Наши дебилы тока так и могут строить или даже не строить. Каким же надо быть идиотом чтоб начать строить подземки. Все уже давно наземные переходы строят
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