Абайлаңыз, достар!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 29 Декабря 2016 в 19:44:58
(101,82 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Interpreter 29.12.2016 в 20:12:45 # 569920
Цитата: ka3ax001 от 29.12.2016 19:52:39
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...
Янги шахар это, каждый день проезжаю даже не подумаешь, что там за забором...
Цитата: Interpreter от 29.12.2016 20:12:45
Цитата: ka3ax001 от 29.12.2016 19:52:39
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...
Янги шахар это, каждый день проезжаю даже не подумаешь, что там за забором...
Қай жер бұл? SAYAT деген таныс...
Янги шахар это, каждый день проезжаю даже не подумаешь, что там за забором...
За забором полный дестрой.