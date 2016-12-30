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Погоня Шымкент 30.12.2016
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spy 30 Декабря 2016 в 16:36:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 30.12.2016 в 17:33:33   # 570068
Сигма?
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  Касымхан 30.12.2016 в 17:34:55   # 570069
Это наверное колхозник с мигающими задними стоп сигналами, предлагаю водителям колхозникам у которых мигают стоп сигналы так же моргать дальным светом фар или включать дальный свет ПРИ ОСТАНОВКЕ НА перекрестках.
А также включать дальный свет колхозникам у которых включены противотуманики (с ксеноном) в темное время суток, и отключены фары. (ЭТО АВТОМОБИЛИ МАРОК ТАЗЫ 2114, ПРИОРЫ). Пусть им будет уроком.
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  КЕДЫ 30.12.2016 в 17:43:33   # 570073
0:41 это здание справа когда нибудь достроят? мне кажется уже лет 10 в этом виде находится.
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  Сила 30.12.2016 в 19:34:23   # 570090
надо же быть таким долбоёбом чтобы себе кучу проблем на новый год приобрести ёпт...
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