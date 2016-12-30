▲
Описание картинки
Погоня Шымкент 30.12.2016
spy 30 Декабря 2016 в 16:36:30
Сигма?
Это наверное колхозник с мигающими задними стоп сигналами, предлагаю водителям колхозникам у которых мигают стоп сигналы так же моргать дальным светом фар или включать дальный свет ПРИ ОСТАНОВКЕ НА перекрестках.
А также включать дальный свет колхозникам у которых включены противотуманики (с ксеноном) в темное время суток, и отключены фары. (ЭТО АВТОМОБИЛИ МАРОК ТАЗЫ 2114, ПРИОРЫ). Пусть им будет уроком.
0:41 это здание справа когда нибудь достроят? мне кажется уже лет 10 в этом виде находится.
надо же быть таким долбоёбом чтобы себе кучу проблем на новый год приобрести ёпт...