Освещения нет, зато рекламные банеры ослепляют водителей на Кунаева.

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Гость 05 Января 2017 в 11:08:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 05.01.2017 в 11:13:09 # 570885
Цитата: bozon house от 05.01.2017 11:13:09
Ну если датчики уличного освещения выставлены правильно - такого не должно быть. Может они тупо не работают?
Ну если датчики уличного освещения выставлены правильно - такого не должно быть. Может они тупо не работают?
Думаю оно отключается вручную...
Nightwalker 05.01.2017 в 11:37:42 # 570898
С сегодняшними технологиями не проблема дстчики поставить. Можно даже дистанционно отключать, по расписанию восходов и закатов.
Безопасность автомобильных дорог
Статья 3. Требования безопасности
13.8 средства наружной рекламы.
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения средства наружной рекламы не должны:
- ухудшать видимость средств регулирования дорожного движения или снижать их эффективность;
- иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;
- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения;
Т.е. это есть прямое нарушение законов РК (а данный техрегламент, утвержден странами ТС, в том числе и РК), так что пишите письма в прокуратуру РК.
Рекламу на дорогах тоже на ночь нужно приглушать.
монтаже контроллера.