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Освещения нет, зато рекламные банеры ослепляют водителей на Кунаева.
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Гость 05 Января 2017 в 11:08:09
Почти каждый день езжу по Кунаева рано утром, освещение улицы уже выключено, хотя еще темно, зато рекламные щиты бьют в глаза и слепят как прожекторы. Видео еще не передаёт все ощущения. Но на самом деле, мокрая дорога + отсутствие освещения + слепящая реклама = высокий риск ДТП! Пешеходов не видно! В это время работники ЛТД Турмыс занимаются уборкой улиц, их тоже ослепленные водители не видят. Как с этим бороться? Давайте объединяться и может получится достучаться до акима города?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 05.01.2017 в 11:13:09   # 570885
Ну если датчики уличного освещения выставлены правильно - такого не должно быть. Может они тупо не работают?
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  shy_ric 05.01.2017 в 11:16:29   # 570888
А еще Желтоксан - Момушулы перекресток! что за мода переводить светофор в нерегулируемый режим по ночам!!! 8 утра там поток машин уже огромный... проехать проблема... ЗАЧЕМ!!!
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  DuMoH 05.01.2017 в 11:18:11   # 570889
Цитата: bozon house от 05.01.2017 11:13:09
Ну если датчики уличного освещения выставлены правильно - такого не должно быть. Может они тупо не работают?

Думаю оно отключается вручную...
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  GoodZone 05.01.2017 в 11:19:29   # 570890
В дополнение к статье... Почему освещение нужно выключать именно в 8 часов утра, когда дети торопятся в школу, водители - на работу, время еще темное - это же вредительство какое-то... и при этом мы говорим о безопасности ДД... о необходимости снижать аварийность... ну выруби освещение на полчаса позже... маразм какой-то... а кунаевская реклама действительно слепит конкретно...
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  Nightwalker 05.01.2017 в 11:37:42   # 570898
Реально бесят эти мониторы работающие ночью!
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  Nafis 05.01.2017 в 12:08:49   # 570910
По освещению часто замечаю что местами горят днем, а местами отключают по расписанию. Обычно в 8, хотя еще темно. Зачем оно тогда нужно такое освещение? Ночных бабочек подсвечивать?
С сегодняшними технологиями не проблема дстчики поставить. Можно даже дистанционно отключать, по расписанию восходов и закатов.
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  DM77 05.01.2017 в 12:09:17   # 570911
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 014/2011
Безопасность автомобильных дорог
Статья 3. Требования безопасности
13.8 средства наружной рекламы.
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения средства наружной рекламы не должны:
- ухудшать видимость средств регулирования дорожного движения или снижать их эффективность;
- иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;
- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения;

Т.е. это есть прямое нарушение законов РК (а данный техрегламент, утвержден странами ТС, в том числе и РК), так что пишите письма в прокуратуру РК.
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  Skeptik 05.01.2017 в 13:09:47   # 570926
Такие же баннеры висят по Тамерлановскому шоссе - проезжаешь - слепят!..
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  ЛиКа 05.01.2017 в 13:16:20   # 570927
Я сама за рулем и в 7-45 везу ребенка в школу, ровно в 8-00 и зимой и летом отключаются фонари. Летом это не заметно, а вот в зимнее время заметно очень, ехать не комфортно. Написала на сайт акима, года 2 назад и спросила, почему отключение фонарей идет не зависимо от начала светового дня и получила ответ, что действую они исключительно согласно регламента. Т.е. не от фактической потребности людей, а так, как дядя прописал.
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  kkafp 05.01.2017 в 13:16:30   # 570928
Освещение во дворах которое сделали тоже отключается как раз когда детям идти в школу, зато всю ночь горит.
Рекламу на дорогах тоже на ночь нужно приглушать.
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  Старик60 05.01.2017 в 14:05:11   # 570937
Объясняю в меру своей компетентности. Лет семь назад ЖКХ закупила и установила контроллеры для включения/отключения освещения улиц. Эти контроллеры программируются вручную (кнопками на контроллере). Так ка в ЖКХ нет программистов, поэтому свет горит по программе установленной при
монтаже контроллера.
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  Dron2191 05.01.2017 в 15:17:40   # 570953
Освещение в городе ужасное, как будто в потемках живем, установленные лампы светят тускло, а в плохую погоду толку ноль. Пешеходные переходы не подсвечиваются.
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