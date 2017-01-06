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Как наказать самозахватчиков
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astra 06 Января 2017 в 00:31:56
Адрес ул.Гагарина. Наш двор заасфальтировали, всё ништяк! Но особо предприимчивые жильцы подсуетились и при въезде во двор, между домов 18 и 24 установили для себя лично вот такое безобразие. Все занятые места принадлежат жильцам 18 дома. Приезжая к себе во двор машину ставить негде, а если есть свободное место, то занять его ясное дело нельзя т.к. торчит это чудо охранное средство. Видимо нет надзорных органов, кто мог бы контролировал такие незаконные действия жителей?


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  tod777 06.01.2017 в 00:36:09   # 571079
Кувалдочка в помощь в присутствии участкового конечно, 100500 эти треугольники соорудили незаконно роликов в инете куча как таких типов раскулачивают
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