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Где в шымкенте можно приобрести хороший велосипед?
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gliser 06 Января 2017 в 23:59:46
Привет, ребята! Хотел спросить, где приобрести хороший велосипед по адекватной цене в Шымкенте?
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  НурболаТТ 07.01.2017 в 00:19:53   # 571404
на Алаш базаре вроде оптовая точка была, на ОЛХ хорошие предложения встречаются
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  Polovec 07.01.2017 в 00:38:27   # 571409
крытый рнок иди
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  babki 07.01.2017 в 01:57:06   # 571420
Смотря сколько денег запланировал. Если около 100 тысяч или выше езжай на Сайрамскую угол Тәуке хана, магазин Лимпопопо. Если до 80 тысяч, то либо наш отечественный Номад (правда не знаю где сейчас продают), либо б/у импортные. На китайское барахло даже не смотри, оно через пол года рассыпится.
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