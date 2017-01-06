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Где в шымкенте можно приобрести хороший велосипед?
gliser 06 Января 2017 в 23:59:46
Привет, ребята! Хотел спросить, где приобрести хороший велосипед по адекватной цене в Шымкенте?
на Алаш базаре вроде оптовая точка была, на ОЛХ хорошие предложения встречаются
крытый рнок иди
Смотря сколько денег запланировал. Если около 100 тысяч или выше езжай на Сайрамскую угол Тәуке хана, магазин Лимпопопо. Если до 80 тысяч, то либо наш отечественный Номад (правда не знаю где сейчас продают), либо б/у импортные. На китайское барахло даже не смотри, оно через пол года рассыпится.