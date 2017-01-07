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Где можно закинуть деньги на газовую карточку?
romik 07 Января 2017 в 12:55:32
Ребята кто в курсе, как и где можно закинуть деньги на карточку за газ, гребаные карточные счетчики поставили в которые нужно деньги закидывать, закинуть я закину, нО!!!!! ОНИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ НЕ РАБОТАЮТ, а деньги на карточки закончились именно перед праздником, А ЗАКИДЫВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО У НИХ, ЭТО В 11МКР И ВСЕ. Может кто знает, где еще и как можно закинуть?
Печалька. А чере интернет это никак не делается?
Ктг едь главный офис где катын копр
И что только в офисе у них закидывать ?
а такую услугу в киви или касса24 не добавили разве??? вроде особенно касса24 поддерживает большинство услуг...
Такой услуги не может быть в терминале, потому что нужен специальный считыватель для этих карт. Главная касса по Темирлановке должна работать.
Видел на участке объявление, что в выходные дни дежурная касса в Казтрангазе(Хатын копр), насчет праздничных не знаю.