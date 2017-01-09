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Казгурт выше облаков
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Пришелец 09 Января 2017 в 10:46:26


воскресный выезд ,начало сезона полетов
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 09.01.2017 в 10:58:03   # 571679
круть)
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  gliser 09.01.2017 в 11:06:50   # 571685
Ооох, как круто! Это вы вчера летали? Холодно же было, а над облками так вообще наверное дубак?
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  Skype 09.01.2017 в 11:25:50   # 571691
трусы с подогревом?
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