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Казгурт выше облаков
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Пришелец
09 Января 2017 в 10:46:26
воскресный выезд ,начало сезона полетов
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Temka
09.01.2017 в 10:58:03
# 571679
круть)
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gliser
09.01.2017 в 11:06:50
# 571685
Ооох, как круто! Это вы вчера летали? Холодно же было, а над облками так вообще наверное дубак?
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Skype
09.01.2017 в 11:25:50
# 571691
трусы с подогревом?
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