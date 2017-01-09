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Подскажите хорошего Юриста или Адвоката по кредитным вопросам
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Dredis 09 Января 2017 в 11:28:33
Нужен хороший юрист,по вопросу кредита.
Имеется кредит с просрочкой 1 год, не было возможности платить. Теперь всё наладилось, решил его погасить, связался с коллекторами, и вместо 210 000 задолженности они требуют 980 000тнг.
Так еще говорят погасить в течении месяца или будет долг 1 500 000тнг)
Посоветуйте кому обратиться по решению данного вопроса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  silver 09.01.2017 в 11:43:21   # 571697
Халикулов Улукбек 87014595756,очень долго работал юристом в банке.
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  Мафоне 09.01.2017 в 11:45:54   # 571700
+77014595756
Улугбек адвокат по банковским делам

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  Мафоне 09.01.2017 в 11:47:12   # 571702
Он поможет мою проблему он решил
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  Skype 09.01.2017 в 11:53:36   # 571704
Хамы, на лоха расчёт?
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  Adilbek5535 09.01.2017 в 12:02:53   # 571708
Работал коллектором 3 года. По закону : При этом в целом неустойка (пеня, штрафы) не должна превышать 10% от суммы выданного займа за каждый год просрочки».
Там если человек не грамотный попытаются развести. Точный долг можете в других отделениях банка уточнить и то что коллектор говорит не соответствует всегда.
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