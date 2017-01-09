Подскажите хорошего Юриста или Адвоката по кредитным вопросам

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Dredis 09 Января 2017 в 11:28:33
Имеется кредит с просрочкой 1 год, не было возможности платить. Теперь всё наладилось, решил его погасить, связался с коллекторами, и вместо 210 000 задолженности они требуют 980 000тнг.
Так еще говорят погасить в течении месяца или будет долг 1 500 000тнг)
Посоветуйте кому обратиться по решению данного вопроса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Улугбек адвокат по банковским делам
Adilbek5535 09.01.2017 в 12:02:53 # 571708
Там если человек не грамотный попытаются развести. Точный долг можете в других отделениях банка уточнить и то что коллектор говорит не соответствует всегда.