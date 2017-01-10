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Ремонт фар
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Старт 10 Января 2017 в 14:45:51
Добрый день, подскажите пожалуйста мастера по ремонту фар.попадает вода и лампочки перегорают.спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 10.01.2017 в 14:48:42   # 572099
Самому не судьба? Наверно с резинок течет, мастер не поможет....силикон замажет потом лампочки захочешь поменять замучаешься.
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  КЕДЫ 10.01.2017 в 14:55:17   # 572100
а что за автомобиль?
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  Sangil 7222 10.01.2017 в 15:11:18   # 572108
старый город!прям за мечетью есть улица узкая, там ворота всегда открытые
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  titus 10.01.2017 в 15:20:47   # 572114
+7 747 276 1411 +WhatsApp, Алексей.
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  Underground 10.01.2017 в 15:27:05   # 572116
8702 7058747 Мура На Громове работает, уже лет 10 занимается и полирует после очистки фар, я всегда ему обращаюсь и цены у него хорошие !!!
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  Старт 10.01.2017 в 15:33:05   # 572118
Машина тойота Авенсис.самому не судьба, потому что самА.спасибо огромное.
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  xxxBratanxxx 10.01.2017 в 15:34:16   # 572119
Я знаю на тауке хана саирамская с центра едешь справа прям за перекрестком как на фиркан ехать
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  Лысый 10.01.2017 в 15:41:58   # 572120
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.

Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.

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  звукач 10.01.2017 в 15:44:46   # 572121
+77005715967 Василий,на Сайрамской рядом с мечетью
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  spy 10.01.2017 в 15:47:46   # 572122
Цитата: Лысый от 10.01.2017 15:41:58
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.

Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.

Сравнил гольф и авенсис ее фара поди как твой гольф стоит без обид
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  spy 10.01.2017 в 15:49:35   # 572123
Цитата: Старт от 10.01.2017 15:33:05
Машина тойота Авенсис.самому не судьба, потому что самА.спасибо огромное.
Извиняюсь...ник без намека на пол
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  Nightwalker 10.01.2017 в 15:57:25   # 572126
Кстати, а не подскажете где грамотно регулируют фары?
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  Underground 10.01.2017 в 16:38:38   # 572136
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  КЕДЫ 10.01.2017 в 16:45:25   # 572141
Лысый 10.01.2017 в 15:41:58 # 572120
единственное правильное решение.ни один рукодельник не сделает как надо. особенно если машина больше семи-восьми лет. сам сталкивался поверьте. кроме силиконово-клеевой херни ничего не предложат Вам. на неопределенный срок поможет. На авенс кстати не очень дорогие фары.
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  ImFreeDom 10.01.2017 в 17:47:53   # 572168
Цитата: Лысый от 10.01.2017 15:41:58
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.

Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.


Пару недель назад поменял на своей вектре, тоже на Депо. Светят великолепно и цена адекватная.
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