Ремонт фар

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Старт 10 Января 2017 в 14:45:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sangil 7222 10.01.2017 в 15:11:18 # 572108
Underground 10.01.2017 в 15:27:05 # 572116
xxxBratanxxx 10.01.2017 в 15:34:16 # 572119
Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.
Цитата: Лысый от 10.01.2017 15:41:58Сравнил гольф и авенсис ее фара поди как твой гольф стоит без обид
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.
Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.
Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.
Цитата: Старт от 10.01.2017 15:33:05Извиняюсь...ник без намека на пол
Машина тойота Авенсис.самому не судьба, потому что самА.спасибо огромное.
Машина тойота Авенсис.самому не судьба, потому что самА.спасибо огромное.
Nightwalker 10.01.2017 в 15:57:25 # 572126
Underground 10.01.2017 в 16:38:38 # 572136
Цитата: Nightwalker от 10.01.2017 15:57:25БИПЭК АВТО
Кстати, а не подскажете где грамотно регулируют фары?
Кстати, а не подскажете где грамотно регулируют фары?
единственное правильное решение.ни один рукодельник не сделает как надо. особенно если машина больше семи-восьми лет. сам сталкивался поверьте. кроме силиконово-клеевой херни ничего не предложат Вам. на неопределенный срок поможет. На авенс кстати не очень дорогие фары.
Цитата: Лысый от 10.01.2017 15:41:58
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.
Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.
Фару новую ДЕПОвскую возьми, и не парься.
Прошлым летом обновил на свой гольф, сразу две.
Пару недель назад поменял на своей вектре, тоже на Депо. Светят великолепно и цена адекватная.