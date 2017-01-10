Уникальная живность в центре Шымкента

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danilov 10 Января 2017 в 16:16:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Underground 10.01.2017 в 16:36:00 # 572134
Цитата: TeXaS KZ от 10.01.2017 16:28:09НУ НУ ОДНИ ДИКАРИ ЖИВУТ
Зря ты показал это видео ! Побегут ловить и всё уничтожат! не умеют у нас люди радоваться хорошему!
Зря ты показал это видео ! Побегут ловить и всё уничтожат! не умеют у нас люди радоваться хорошему!
Викторовна 10.01.2017 в 17:29:18 # 572165
Цитата: КЕДЫ от 10.01.2017 16:52:38
Таких в каждом супермаркете.