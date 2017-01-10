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Уникальная живность в центре Шымкента
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danilov 10 Января 2017 в 16:16:39
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  Dee 10.01.2017 в 16:21:51   # 572129
эм... такое чувство что в селе каком то снимаешь
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  TeXaS KZ 10.01.2017 в 16:28:09   # 572131
Зря ты показал это видео ! Побегут ловить и всё уничтожат! не умеют у нас люди радоваться хорошему!
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  Underground 10.01.2017 в 16:36:00   # 572134
Цитата: TeXaS KZ от 10.01.2017 16:28:09
Зря ты показал это видео ! Побегут ловить и всё уничтожат! не умеют у нас люди радоваться хорошему!
НУ НУ ОДНИ ДИКАРИ ЖИВУТ
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  мастер 10.01.2017 в 16:40:48   # 572137
Это же просто цапля, их как собак полно..
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  ss720 10.01.2017 в 16:48:53   # 572144
не трогайте ее! она знаете как местных лягушек угомонят!!!!!!
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  КЕДЫ 10.01.2017 в 16:52:38   # 572146
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  Pooman 10.01.2017 в 17:18:56   # 572161
У нас много таких! И не надо их трогать
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  mitrich78 10.01.2017 в 17:20:43   # 572163
обыкновенная белая цапля
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  Викторовна 10.01.2017 в 17:29:18   # 572165
Аист к кому-то младенца принес ! А то последнее время всё в капусте находят.))
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  Nafis 10.01.2017 в 17:58:18   # 572170
На речке Бадам между чапаевкой и забадамом несколько лет уже зимуют. Была пара. Сейчас уже три пары.
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  Лысый 10.01.2017 в 18:08:12   # 572173
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