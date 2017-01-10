Каскасу с нового ракурса

danilov 10 Января 2017 в 21:25:40
Erbol Urazalin: Прошли с Улугбеком новый маршрут выходного дня для зимнего периода , красивый и безопасный . С высоты где-то 2700 открывается шикарная картина на горнолыжные склоны будущей г/б Каска-Су .
Много говорим о развитии туризма в ЮКО , а с запуском этой базы в туризме нашей области произошёл бы переворот , он вышел бы на совсем другой уровень , потому что таких условий для любителей гонолыжного спорта больше нигде нет в Казахстане .
Первое - это снег! Лежит 6 месяцев , когда можно кататься.
Второе- зима у нас очень тёплая , что немаловажно при катании.
Третье - перепад высот достигает 1,5 км. , когда на знаменитом Чимбулаке всего 900м .
Четвёртое - на склонах не надо ничего вырубать - они голые.
Пятое - все ущелья имеют северо-восточную экспозицию и снег быстро скапливается и долго не тает.
Шестое - в Шымкенте есть аэропорт и хорошее железнодорожное сообщение , что делает его легкодоступным.
И наконец седьмое - горные лыжи и сноуборд пользуются огромной популярностью во всём мире, поэтому проблем с туристами не будет, а они нам везут деньги, создают рабочие места, стимулируют стройки, общепит и т. д. и т. п .
И самое главное молодёжь нашего города и области встанет на лыжи, на сноуборды , оторвётся от своих сматфонов, бросит курить и пить, станет здоровее, почувствуе , что отдыхать лучше на природе, активно, а не за кружкой пива в кафе, вот это станет настоящим толчком к здоровому образу жизни и хорошей его пропагандой !
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