Каскасу с нового ракурса

И самое главное молодёжь нашего города и области встанет на лыжи , на сноуборды , оторвётся от своих сматфонов , бросит курить и пить , станет здоровее , почувствует , что отдыхать лучше на природе , активно , а не за кружкой пива в кафе , вот это станет настоящим толчком к здоровому образу жизни и хорошей его пропагандой !