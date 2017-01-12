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Притопило на Кен-Бабе
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danilov 12 Января 2017 в 00:01:11
Арыки вроде новые поставили, нет?
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TATARIN7
12.01.2017 в 00:20:52
# 572573
Сука аж бесит, все что не делают все через ЖОПУ
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Маке0912
12.01.2017 в 00:39:29
# 572576
Это фигня. Что на окраинах творится.
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Snake666
12.01.2017 в 01:27:39
# 572582
Там всегда топило и по Советской тоже
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