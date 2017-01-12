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Радар на Тауке-Хана под елями
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danilov 12 Января 2017 в 20:24:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TATARIN7 12.01.2017 в 20:31:19   # 572929
Как мышы тарятся
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  gliser 12.01.2017 в 20:33:14   # 572931
А там 60 же можно ехать вроде?
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  DuMoH 12.01.2017 в 21:04:09   # 572934
С одной стороны наших водителей по-другому дисциплинировать никак, с другой я уверен, что ставить этот крис-п будут в самых подлых местах...
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