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Нарушение Автобуса
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jsmokers 16 Января 2017 в 14:14:46
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  Mikado 16.01.2017 в 14:20:37   # 573611
Само нарушение не зафиксировано. Включенный поворотник - не доказательство того, что он повернул со второй полосы. Надо было снимать до конца или не выкладывать. Потому что и так все знают, что у автобусников мода объезжать по второму ряду и оттуда поворачивать.
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  едридмадрид 16.01.2017 в 14:25:56   # 573615
и где там нарушение ?
во первых - знак относится к категории - информационно указательным ( синий - прямоугольный) , движение по полосам
во - вторых не видно самих ПОЛОС , сплошные перед перекрестком и вобще нет полос ( а они полосы - должны соответствовать Госту Сспец краска и видимость при определенной норме освещения , значит их нет )))
а маневр автобус на лево ,будет совершать на перекрестке - что не запрещено правилами

единственный МИНУС - это задним авто кто за автобусом, они не смогут проехать ( прямо) пока автобус не повернет на лево - а ему ещё встречку пропускать
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  едридмадрид 16.01.2017 в 14:28:59   # 573618
меня так по Тауке хана остановили , поднимался со Спартака на верх ( перекресток Мега центра),

но я проехал прямо по самой крайней левой полосы , которая поворачивает на Туркестанскую ,
смог доказать - что имел право ехать прямо , по этой полосе
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  старик 16.01.2017 в 14:53:07   # 573638
Меня всегда удивляют водилы автобусов: Шпарит по левому ряду, а когда до остановки остается метров двадцать, включает правый поворот и начинает "распихивать" поток автомобилей. Часто наблюдаю на перекрестке Байтурсынова-Тауке Хана(при движении от "МЕги") как автобусники, занимают КРАЙНИЙ ЛЕВЫЙ РЯД, прекрасно сознавая, что после перекрестка ему нужно перестраиваться в правый, чтобы подъехать к остановке. При этом он становится ближе к перекрестку всего на пару машин.
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  jumanjiqz 16.01.2017 в 15:18:47   # 573655
Согласен с первым комментарием, само нарушение не зафиксировано. И верхний знак говорит только о том что участники движения могут поворачивать и направо, и налево, и прямо ехать. Надо по полосам и разметкам на дороге определять...
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