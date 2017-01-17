Нас южан красиво нагибают

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fire6i9 17 Января 2017 в 12:06:21
Почему люди не довольны центральным отоплением и ставят котлы? Отвечая на этот вопрос можно предположить, что весь корень зла в качестве предлагаемых услуг и непропорциональном завышении цен поставщиками тепла. Говоря подробнее о качестве, со стороны поставщиков, большое количество обоснований. Плохое тепло из-за того, что трубы забитые, газа не хватает, нарушена система целостности отопления зданий из-за установки котлов и т д.
Да красивые слова если их вставлять в нужное место в нужное время, особенно людям которые технически не подкованные. А теперь еще под эту марку пытаются пропихнуть несчастные случаи, произошедшие в Таразе и Шыменте для ускорения своих планов. Лично мое мнение, все это делается для того, чтобы вернуть клиентов тепловикам и оставить тех кто собрался уйти от них.
Теперь хотелось бы рассмотреть данную ситуацию со стороны клиентов. Цена на тепло самая большая по Казахстану, несмотря на то, что самый теплый город. Тепло дают, когда люди уже месяц мёрзнут. Отключают пропорционально включению, когда на улице уже полным ходом можно в шортах ходить, а дома как месяц уже все окна открыты, чтобы не устраивать банную парилку.
Друзья поменяли полностью трубы на пластик, поставили новые батареи. Это сделал весь дом. Тепловые инспектора уверяли их, что причина кроется в их прогнившей системе отопления и как только они всё это сделают, дома будет "Ташкент". Также заменены и утеплены трубы входящие и выходящие из дому. Несмотря на это, они до сих пор жалуются, что батареи никакие. Да, они не холодные, но и не горячие. В ванной комнате включают обогреватель перед купанием, а дома приходится ходить в кофтах и тёплых носках. И пожаловаться некому, так как все играют в глухой телефон. А у кого маленькие дети, у тех постоянно включены дополнительные электрообогреватели, увеличивая при этом стоимость коммунальных слуг на отопление квартиры.
Исходя из выше сказанного, можно сделать заключение, что установка котла, это не желание, потребителя увеличить стоимость ремонта у себя дома и быть независимым, а совершенно логический ход выживания в холодных условиях. В свою очередь, пропаганда о том, что котлы опасны и виноваты во всех грехах человечества и их нужно запретить, потому, что только они могут взрываться, наносить ущерб газовым службам, быть виной холодных батарей у пользователей центрального отопления и вообще это зло, которое сократило доход тепловиков, достигла своего апогея. Ну запретите тогда газовые колонки! Где логика?!
Хотел бы обратить внимание бастыков города и начальников тепло и газостабжающих компаний, что вряд ли бы кто стал ставить автономный отопительный котёл, если бы тепло давали вовремя, оно было бы качественным и плата за него была бы в пределах разумного. Уверяю, люди бы сами за свой счет стали менять трубы в подвалах и стояки, а не устанавливать дорогостоящее оборудование. Но судя по всему, руководство поставщиков тепла не любит простых путей. Они решили не улучшать качество поставляемых услуг, а они решили запугать тех, кто отказался им платить. И никто не может ничего сделать, так как все они заодно, прикрывают друг друга. Но надеюсь скоро, все их тёмные делишки всплывут на поверхность.
У меня всё. Всем добра и конечно же тепла в ваши дома.
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