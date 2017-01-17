Про отопление и я добавлю

Центральное отопление от крупных ТЭЦ, это угар совка. Потери по трассе от поставщика до потебилы огромны. Утепление трасс (качественное) дороге дело, и требует постоянного присмотра. То что творится с отоплением в нашем городе это просто распил бюджета и больше ничего.

Для успешной работы системы централизованного теплоснабжения необходим как рынок сбыта, так и «дешевый местный источник энергии», которым может быть теплота, вырабатываемая вместе с электричеством (Дания и Финляндия), геотермальная энергия (Исландия), сбросное тепло мусоросжигательных заводов (Норвегия) или комбинация различных источников энергии (Швеция).

Это конечно лучше чем совсем ничего, но мы же не в 90-х живём, слава богу всё хорошо у нас в государстве.