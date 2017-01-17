Про отопление и я добавлю

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PHATik 17 Января 2017 в 14:07:57
На дворе уже 17 января 2017 года, прошло уже больше половины зимы, а с наступлением холодов дома так и не было нормально тепло с центральным отоплением.
Мы всем подъездом поменяли 2 года назад и стояки в квартирах, и в подвале лежаки на пластиковые. После этого два года было дома жарко, с открытой форточкой спали, и раздетыми по дому ходили.
Прошлым летом ЖКХ начали работу по замене отопительных труб, раньше была советская система еще, но под землёй, а осенью заменили на новые трубы.
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Да это хорошо конечно что новые трубы, но они их поставить поставили, но не утеплили. Не представляю, как и кто у них принял такую работу не известно, но понятно что закрыли на всё это глаза.
По совету титусян стал звонить к инспектору, который курирует наш дом. Он сказал, что нет давления в трубах, что уже на уровне верхов решается наша проблема, что вот вот будет тепло. Это, нужно отметить, было месяц назад. Но до сих пор тепла дома нормального нет. Сейчас этот же инспектор говорит нам не боитесь, у вас в подвале стоят тепловые счётчики, вы не будете платить за холодные трубы. Но счётчиков там и в помине нет это раз, а во вторых каждый со мной согласится, что не жалко денег, было бы тепло, ведь если заболеешь на лекарства больше отдашь, чем сэкономишь на отоплении.
Думали из-за того что не утеплили трубы на улице, тепло не доходит до нас. Добились, приехали утеплили.
С датой в видео ошибся =)
Но вот уже как неделя прошла после работ ЖКХ по утеплению труб на улице, но чуда не случилось, дома к сожалению температура так и не поднялась, в квартирах около 20 градусов тепла.
Это конечно лучше чем совсем ничего, но мы же не в 90-х живём, слава богу всё хорошо у нас в государстве.
Почему спрашивается ТЭЦ не может подать нормальное тепло в дома?
Честно, за такую услугу не хочется платить.
И реально, я хочу поставить котёл, потому что надоело всё это. Как человек описал в другом посте, что месяц мерзнем, потом только со скандалами включают, и не выключают пока на улице не поднимется температура до 30 градусов тепла, что дома как в бане.
Нужно потребовать от городских властей разобраться с тепловиками, а если будем молчать, так и будем жить в не комфортных условиях.
У меня тоже всё. Всем добра и конечно же тепла в ваши дома.
С Ув. и белой завистью к автономщикам,
искренне Ваш PHATik
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если будет порыв, то кипяток под давлением может сифонить в окна. Первому этажу достанется больше всего. А если порыв произойдет в тот момент, когда напротив кто-то будет в окно курить или просто смотреть в открытое окно, то так и до ожоговой можно добраться, благодаря тепловикам.
Почему у нас не ставят отдельную котельную на дом. Многие вспомнят про Шахан. Но я незнаю что там за котел в котором нет клапана сброса давления? Чтобы современный котел взорвался нужно очень постараться. Это практически невозможно.
bozon house 17.01.2017 в 15:51:15 # 574045
Цитата: Лысый от 17.01.2017 15:03:56В североевропейских странах централизованное теплоснабжение широко используется как важнейший источник теплоснабжения жилых домов, офисов и предприятий. Неотъемлемым элементом теплоснабжения являются ТЭЦ. Роль, которую играет централизованное теплоснабжение в той или иной стране, зависит от таких факторов, как климат, экономическая или политическая конъюнктура и т.п.
Центральное отопление от крупных ТЭЦ, это угар совка. Потери по трассе от поставщика до потебилы огромны. Утепление трасс (качественное) дороге дело, и требует постоянного присмотра. То что творится с отоплением в нашем городе это просто распил бюджета и больше ничего.
Центральное отопление от крупных ТЭЦ, это угар совка. Потери по трассе от поставщика до потебилы огромны. Утепление трасс (качественное) дороге дело, и требует постоянного присмотра. То что творится с отоплением в нашем городе это просто распил бюджета и больше ничего.
В настоящее время энергетические предприятия (ТЭЦ, котельные, мусоросжигательные станции и др.) стран Северной Европы поставляют приблизительно 100 ТВт·ч в год теплоты для отопления и горячего водоснабжения. Это превышает 35% рынка тепла для отопления и горячего водоснабжения в этих странах. Наиболее эффективным и прибыльным централизованное теплоснабжение оказывается в регионах с высоким удельным энергопотреблением.
Для успешной работы системы централизованного теплоснабжения необходим как рынок сбыта, так и «дешевый местный источник энергии», которым может быть теплота, вырабатываемая вместе с электричеством (Дания и Финляндия), геотермальная энергия (Исландия), сбросное тепло мусоросжигательных заводов (Норвегия) или комбинация различных источников энергии (Швеция). Quote:
едридмадрид 17.01.2017 в 16:02:58 # 574056
едридмадрид 17.01.2017 в 16:05:54 # 574061
В угловой комнате – 20°С;.
В жилой комнате – 18°С.
В кухне – 18°С.
В ванной – 25°С.
В туалете – 18°С, а при совмещенном санузле – 25°С; хотя в санузле с индивидуальным нагревом допустимая температура – 18°С.
Именно в этих пределах колебания температуры считаются оптимальными, и люди в квартире должны себя хорошо чувствовать при таких показателях"
в принципе и у нас в Казахстане , наверно такие же нормы и стандарты
Для успешной работы системы централизованного теплоснабжения необходим как рынок сбыта, так и «дешевый местный источник энергии», которым может быть теплота, вырабатываемая вместе с электричеством (Дания и Финляндия), геотермальная энергия (Исландия), сбросное тепло мусоросжигательных заводов (Норвегия) или комбинация различных источников энергии (Швеция).
Ну где у нас наблюдается «дешевый местный источник энерги»? Что газ, что мазут, что уголь сапсем арзан емес. Или по ходу мы как в Исландии на вулкане живем? А хотя, пара-тройка местных ватных пуканов по степени накала превосходят легендарный Эйяфьядлайёкюдль.
Это конечно лучше чем совсем ничего, но мы же не в 90-х живём, слава богу всё хорошо у нас в государстве.
ЭТО ИЛЛЮЗИЯ
Ничего у нас не хорошо