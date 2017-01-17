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Дороги в Шымкенте совсем ушатались
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danilov 17 Января 2017 в 13:46:09
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(87,97 Кб)
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Dior
17.01.2017 в 13:48:29
# 573963
Зато бордюр новый в центре.
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Nafis
17.01.2017 в 13:53:17
# 573964
Тауке хана байтурсынова? Год простоял.
Замерить сколько там сантиметров асфальта?!?!
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