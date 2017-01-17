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Ски-тур на Восточный Казгурт
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danilov 17 Января 2017 в 16:06:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DKZ 17.01.2017 в 16:30:34   # 574080
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  Пришелец 17.01.2017 в 17:31:06   # 574114
Я уже на Фейсбуке видел. Класс. А у кого есть видео моего полета с таусамалы в воскресение полет из разряда супер опасного
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  danilov 17.01.2017 в 18:48:38   # 574132
Слышал приземление было жёстким
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