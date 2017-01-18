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Коньки...
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Гость 18 Января 2017 в 15:51:39
Доброго дня всем,кто может подсказать где можно у нас в городе коньки купить? В спортмастере не продаются больше(
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 18.01.2017 в 16:08:18   # 574456
Да и лыжи под ботинки 46размера (
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  ЛиКа 18.01.2017 в 16:16:01   # 574458
в детском мире 2 дня назад были в наличии коньки
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  TerraN 18.01.2017 в 16:32:36   # 574467
в магнуме были по акции...до НГ
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  mitrich78 18.01.2017 в 16:55:09   # 574482
В детском мире в Альфараби большой выбор
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  Fotinij 18.01.2017 в 17:00:47   # 574485
Для меня коньки в Шымкенте, тоже самое, что лыжи в Египте
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  мастер 18.01.2017 в 17:09:46   # 574490
Лучше коньки купить, чем откинуть.
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  Шекспир 18.01.2017 в 21:03:48   # 574559
Магнум 7000 т
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  332-712 18.01.2017 в 21:40:38   # 574578
а какие коньки? если специальные, для занятий каких, то лучше заказывать...
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