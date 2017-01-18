Как не надо перебегать улицу на "зебре"

А теперь представте все это происходящее в темное время суток когда еще и долбоящеры с неотрегулироаными или самопельным говноксеноном слепят.Стараюсь в темное время ездить только по крайней необходимости мало того что нихрена не видно так еше и реально дебилоиды просыпаются что ли к вечеру,ограничение в городе 69 так мало того что они умудряются превысить и лететь 80-90 так еще и с одной фарой моргать,ну вижу я что ты хочешь обогнать видишь поворотник включил я же отпрыгнут в левый ряд не могу!!Бесят такие реально ну включи ты мозги нет же пока петух в задницу не клюнет таки будет нарушать все мылимые и немыслимые пдд