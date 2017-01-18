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Как не надо перебегать улицу на "зебре"
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старик 18 Января 2017 в 18:02:46
Вчера под впечатлением ролика от гибели ребенка, показывал внучке в воспитательных целях "жесть" из ЮТУБА (наезды на пешеходов). И вот сегодня(дата и время на регистраторе не соответствует: 18.01.017. 12 .10) мы стали свидетелями наезда на бегущего пешехода. Водила тоже виноват , но и парень "помог" водиле, по моему пострадавший еще и был занят телефоном. Слава богу он только захромал, и у него кровь из носа. Скорость была около 40 км.
Действие начинается с 4:20

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.01.2017 в 18:02:21   # 574502
Забыл добавить, смотреть с четвертой минуты.
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  danilov 18.01.2017 в 18:08:48   # 574504
Да сам уже добавил.
Там на ютубе редактор есть встроенный, можно обрезать ролик


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(69,65 Кб)
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  гримм 18.01.2017 в 18:14:04   # 574505
переход на то и переходить, а не бегать!!!
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  titus 18.01.2017 в 18:16:01   # 574506
Почему не остановится бы, и не предложить ВИДЕО запись обеим сторонам? По мне так пешеход виноват
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  Walter 18.01.2017 в 18:29:29   # 574510
Эй народ вы че. Пешеход заступился на переход. Все стой и уступи. А то что он побежал или полз или раком шел это никакого значения не имеет. Водитель нарушил пдд. Старик тебе тоже на ус надо намотать из ассимитричной подачи информации
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  Рамзес 18.01.2017 в 18:49:38   # 574514
Это подстава.
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  PLEXus 18.01.2017 в 18:50:53   # 574516
Цитата: Рамзес от 18.01.2017 18:49:38
Это подстава.
Кидаться под колеса Шымкентскому таксисту на опеле? С него же и взять то будет нечего )
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  Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33   # 574519
пешеходам запрещается перебегать переход, а еще пешеход обязан оценить тормозной путь первой машины перед тем как идти. правила не только для водителей написаны. сам пешеход)
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  Софруджу 18.01.2017 в 19:15:40   # 574524
Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33 # 574519
Пешеход не может оценивать тормозной путь машины. Откуда у него такие сведения? Водитель знает свой тормозной путь, значит должен учитывать это перед переходом. Даже перед совсем пустым
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  728 18.01.2017 в 19:48:10   # 574536
Цитата: Walter от 18.01.2017 18:29:29
Эй народ вы че. Пешеход заступился на переход. Все стой и уступи. А то что он побежал или полз или раком шел это никакого значения не имеет. Водитель нарушил пдд. Старик тебе тоже на ус надо намотать из ассимитричной подачи информации

По правилам заступил не повод, он же не глядя пошёл. Сегодня ехал около школы стоит деваха в наушниках, одной ногой на зебре. И не переходит. Тупо стоит. И как тут быть? Стоять и пропускать? Раз она заступила?
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  728 18.01.2017 в 19:51:21   # 574538
3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Примечание. Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.4 Правил.
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  Temka 18.01.2017 в 19:54:28   # 574539
ОЛЕНИ ОБА!!!ДРУГ ДРУГА ВИДЕЛИ И ВСЕ РАВНО ЛОМЯТСЯ
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  728 18.01.2017 в 19:54:30   # 574540
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 19:15:40
Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33 # 574519
Пешеход не может оценивать тормозной путь машины. Откуда у него такие сведения? Водитель знает свой тормозной путь, значит должен учитывать это перед переходом. Даже перед совсем пустым

Он просто не правильно выразился
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  Мура45 18.01.2017 в 20:04:32   # 574546
На 2-50 тоже баба-Дункан Маклауд-по хрен всё.
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  звукач 18.01.2017 в 20:47:30   # 574552
А теперь представте все это происходящее в темное время суток когда еще и долбоящеры с неотрегулироаными или самопельным говноксеноном слепят.Стараюсь в темное время ездить только по крайней необходимости мало того что нихрена не видно так еше и реально дебилоиды просыпаются что ли к вечеру,ограничение в городе 69 так мало того что они умудряются превысить и лететь 80-90 так еще и с одной фарой моргать,ну вижу я что ты хочешь обогнать видишь поворотник включил я же отпрыгнут в левый ряд не могу!!Бесят такие реально ну включи ты мозги нет же пока петух в задницу не клюнет таки будет нарушать все мылимые и немыслимые пдд
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  звукач 18.01.2017 в 20:48:37   # 574553
Цитата: звукач от 18.01.2017 20:47:30
А теперь представте все это происходящее в темное время суток когда еще и долбоящеры с неотрегулироаными или самопельным говноксеноном слепят.Стараюсь в темное время ездить только по крайней необходимости мало того что нихрена не видно так еше и реально дебилоиды просыпаются что ли к вечеру,ограничение в городе 69 так мало того что они умудряются превысить и лететь 80-90 так еще и с одной фарой моргать,ну вижу я что ты хочешь обогнать видишь поворотник включил я же отпрыгнут в левый ряд не могу!!Бесят такие реально ну включи ты мозги нет же пока петух в задницу не клюнет таки будет нарушать все мылимые и немыслимые пдд
очепятка 60 ограничение))
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  Софруджу 18.01.2017 в 20:53:51   # 574554
Такое ощущение, что все автомобилисты Титуса прямо родились за рулём. И по зебре сроду не ходили. Скажу вам, что примерно в половине случаев или больше даже невозможно или очень трудно понять, так тебя пропускают или нет. А уж если в первом ряду остановился джип, маршрутка или автобус, из-за которых не видно, то идёшь просто с ужасом, ибо совсем не факт, что во втором и третьем ряду тоже остановились или остановятся
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  voodoo024 18.01.2017 в 20:54:17   # 574555
Это кстати очень опасный переход. Там много людей сбивали. Особенно по вечерам в часы пик. Там бы тож предупреждалку бы сделали на дороге (штук 5 маленьких бугорков которые)
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  звукач 18.01.2017 в 21:05:55   # 574561
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 20:53:51
Такое ощущение, что все автомобилисты Титуса прямо родились за рулём. И по зебре сроду не ходили. Скажу вам, что примерно в половине случаев или больше даже невозможно или очень трудно понять, так тебя пропускают или нет. А уж если в первом ряду остановился джип, маршрутка или автобус, из-за которых не видно, то идёшь просто с ужасом, ибо совсем не факт, что во втором и третьем ряду тоже остановились или остановятся
Нет стаж всего то 6 лет.остальное время ходил пешком и пока я не буду на сто процентов уверен что мой переход безопасен я не пойду на проезжую часть! и при переходе буду вертеть головой как филин )) а не бежать сломя голову навстречу судьбе! Причем сев за руль как раз таки начинаешь понимать что такое автомобиль и что он как вкопаный не останавливается!
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  Лялька 18.01.2017 в 21:21:02   # 574569
Знаете, у меня была вчера такая ситуация. Как вспомню так вздрогну! Еду я по Володарского! Мне горит зеленый. Табло показывает 7 секунд. На обочине стоит мальчуган лет 7-8. Так вот. ... не стал он ждать 7 секунд и рванул на свой красный. Не летела... но сомнения были... успела затормозить. Хотела выйти , взять его за руку и отвести к родителям. Хотелось высказать им многое. Потом отказалась от этой мысли .Ведь в вечернее время, одного такого маленького, которому нужно переходить через дорогу могут отправить только неадекватные родители. Хорошо что ничего не случилось. Мне наука будет... И уважаемые, проведите беседу со своими детьми! Я со своим уже провела!
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  звукач 18.01.2017 в 21:24:19   # 574573
Цитата: Лялька от 18.01.2017 21:21:02
Знаете, у меня была вчера такая ситуация. Как вспомню так вздрогну! Еду я по Володарского! Мне горит зеленый. Табло показывает 7 секунд. На обочине стоит мальчуган лет 7-8. Так вот. ... не стал он ждать 7 секунд и рванул на свой красный. Не летела... но сомнения были... успела затормозить. Хотела выйти , взять его за руку и отвести к родителям. Хотелось высказать им многое. Потом отказалась от этой мысли .Ведь в вечернее время, одного такого маленького, которому нужно переходить через дорогу могут отправить только неадекватные родители. Хорошо что ничего не случилось. Мне наука будет... И уважаемые, проведите беседу со своими детьми! Я со своим уже провела!
Еще бы с водителями кто беседу провел как не надо вести себя на дороге.
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  Рамзес 18.01.2017 в 21:51:23   # 574584
Цитата: PLEXus от 18.01.2017 18:50:53
Цитата: Рамзес от 18.01.2017 18:49:38
Это подстава.
Кидаться под колеса Шымкентскому таксисту на опеле? С него же и взять то будет нечего )

Щас и 5000 т. рады студенты понаехавшие,а за 500 и убить могут.
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