Как не надо перебегать улицу на "зебре"

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старик 18 Января 2017 в 18:02:46
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Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 18.01.2017 в 18:08:48 # 574504
Там на ютубе редактор есть встроенный, можно обрезать ролик
(69,65 Кб)
Цитата: Рамзес от 18.01.2017 18:49:38Кидаться под колеса Шымкентскому таксисту на опеле? С него же и взять то будет нечего )
Это подстава.
Это подстава.
Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33 # 574519
Пешеход не может оценивать тормозной путь машины. Откуда у него такие сведения? Водитель знает свой тормозной путь, значит должен учитывать это перед переходом. Даже перед совсем пустым
Цитата: Walter от 18.01.2017 18:29:29
Эй народ вы че. Пешеход заступился на переход. Все стой и уступи. А то что он побежал или полз или раком шел это никакого значения не имеет. Водитель нарушил пдд. Старик тебе тоже на ус надо намотать из ассимитричной подачи информации
Эй народ вы че. Пешеход заступился на переход. Все стой и уступи. А то что он побежал или полз или раком шел это никакого значения не имеет. Водитель нарушил пдд. Старик тебе тоже на ус надо намотать из ассимитричной подачи информации
По правилам заступил не повод, он же не глядя пошёл. Сегодня ехал около школы стоит деваха в наушниках, одной ногой на зебре. И не переходит. Тупо стоит. И как тут быть? Стоять и пропускать? Раз она заступила?
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 19:15:40
Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33 # 574519
Пешеход не может оценивать тормозной путь машины. Откуда у него такие сведения? Водитель знает свой тормозной путь, значит должен учитывать это перед переходом. Даже перед совсем пустым
Карл Зайцев 18.01.2017 в 19:02:33 # 574519
Пешеход не может оценивать тормозной путь машины. Откуда у него такие сведения? Водитель знает свой тормозной путь, значит должен учитывать это перед переходом. Даже перед совсем пустым
Он просто не правильно выразился
Цитата: звукач от 18.01.2017 20:47:30очепятка 60 ограничение))
А теперь представте все это происходящее в темное время суток когда еще и долбоящеры с неотрегулироаными или самопельным говноксеноном слепят.Стараюсь в темное время ездить только по крайней необходимости мало того что нихрена не видно так еше и реально дебилоиды просыпаются что ли к вечеру,ограничение в городе 69 так мало того что они умудряются превысить и лететь 80-90 так еще и с одной фарой моргать,ну вижу я что ты хочешь обогнать видишь поворотник включил я же отпрыгнут в левый ряд не могу!!Бесят такие реально ну включи ты мозги нет же пока петух в задницу не клюнет таки будет нарушать все мылимые и немыслимые пдд
А теперь представте все это происходящее в темное время суток когда еще и долбоящеры с неотрегулироаными или самопельным говноксеноном слепят.Стараюсь в темное время ездить только по крайней необходимости мало того что нихрена не видно так еше и реально дебилоиды просыпаются что ли к вечеру,ограничение в городе 69 так мало того что они умудряются превысить и лететь 80-90 так еще и с одной фарой моргать,ну вижу я что ты хочешь обогнать видишь поворотник включил я же отпрыгнут в левый ряд не могу!!Бесят такие реально ну включи ты мозги нет же пока петух в задницу не клюнет таки будет нарушать все мылимые и немыслимые пдд
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 20:53:51Нет стаж всего то 6 лет.остальное время ходил пешком и пока я не буду на сто процентов уверен что мой переход безопасен я не пойду на проезжую часть! и при переходе буду вертеть головой как филин )) а не бежать сломя голову навстречу судьбе! Причем сев за руль как раз таки начинаешь понимать что такое автомобиль и что он как вкопаный не останавливается!
Такое ощущение, что все автомобилисты Титуса прямо родились за рулём. И по зебре сроду не ходили. Скажу вам, что примерно в половине случаев или больше даже невозможно или очень трудно понять, так тебя пропускают или нет. А уж если в первом ряду остановился джип, маршрутка или автобус, из-за которых не видно, то идёшь просто с ужасом, ибо совсем не факт, что во втором и третьем ряду тоже остановились или остановятся
Такое ощущение, что все автомобилисты Титуса прямо родились за рулём. И по зебре сроду не ходили. Скажу вам, что примерно в половине случаев или больше даже невозможно или очень трудно понять, так тебя пропускают или нет. А уж если в первом ряду остановился джип, маршрутка или автобус, из-за которых не видно, то идёшь просто с ужасом, ибо совсем не факт, что во втором и третьем ряду тоже остановились или остановятся
Цитата: Лялька от 18.01.2017 21:21:02Еще бы с водителями кто беседу провел как не надо вести себя на дороге.
Знаете, у меня была вчера такая ситуация. Как вспомню так вздрогну! Еду я по Володарского! Мне горит зеленый. Табло показывает 7 секунд. На обочине стоит мальчуган лет 7-8. Так вот. ... не стал он ждать 7 секунд и рванул на свой красный. Не летела... но сомнения были... успела затормозить. Хотела выйти , взять его за руку и отвести к родителям. Хотелось высказать им многое. Потом отказалась от этой мысли .Ведь в вечернее время, одного такого маленького, которому нужно переходить через дорогу могут отправить только неадекватные родители. Хорошо что ничего не случилось. Мне наука будет... И уважаемые, проведите беседу со своими детьми! Я со своим уже провела!
Знаете, у меня была вчера такая ситуация. Как вспомню так вздрогну! Еду я по Володарского! Мне горит зеленый. Табло показывает 7 секунд. На обочине стоит мальчуган лет 7-8. Так вот. ... не стал он ждать 7 секунд и рванул на свой красный. Не летела... но сомнения были... успела затормозить. Хотела выйти , взять его за руку и отвести к родителям. Хотелось высказать им многое. Потом отказалась от этой мысли .Ведь в вечернее время, одного такого маленького, которому нужно переходить через дорогу могут отправить только неадекватные родители. Хорошо что ничего не случилось. Мне наука будет... И уважаемые, проведите беседу со своими детьми! Я со своим уже провела!
Цитата: PLEXus от 18.01.2017 18:50:53
Цитата: Рамзес от 18.01.2017 18:49:38Кидаться под колеса Шымкентскому таксисту на опеле? С него же и взять то будет нечего )
Это подстава.
Это подстава.
Щас и 5000 т. рады студенты понаехавшие,а за 500 и убить могут.