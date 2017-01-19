Купание на крещение

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старик 19 Января 2017 в 12:36:06
Ночью съездили с внуком на крещенское купание. Спасибо городу за облагороженную "купалку": и светло, и полиция, и раздевалки, и лесенки в воду, но вот подъем и спуск к родникам со стороны вокзала-это что то! Спуск метров пятьдесят, из них тридцать-голый лед! Внук во время подъема медленно поехал назад, хорошо что не упал.А так вообще есть ощущение какого то праздника: народ веселый и даже по моему без алкоголя( во всяком случае пьяных и выпивающих не видел).