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Купание на крещение
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старик 19 Января 2017 в 12:36:06
Съездили с внуком на Кашкарату(родники).
Ночью съездили с внуком на крещенское купание. Спасибо городу за облагороженную "купалку": и светло, и полиция, и раздевалки, и лесенки в воду, но вот подъем и спуск к родникам со стороны вокзала-это что то! Спуск метров пятьдесят, из них тридцать-голый лед! Внук во время подъема медленно поехал назад, хорошо что не упал.А так вообще есть ощущение какого то праздника: народ веселый и даже по моему без алкоголя( во всяком случае пьяных и выпивающих не видел).
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  КЕДЫ 19.01.2017 в 12:50:24   # 574749
видео никто не зальет? хотелось бы позырить
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  DuMoH 19.01.2017 в 13:42:43   # 574758
Ныряли в георгиевке в 7 утра, народа мало, машина МЧС стояла, тихо, спокойно.
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