Подскажите с интернетом

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Сила 19 Января 2017 в 20:57:40
Здорово Всем! Вопрос касаемо интернета. В настоящее время пользуюсь интернет от билайна - "Интернет дома". Не устраивает, каждый день глюки, то скорость упадёт то вообще интернет обрывается временами. Пинг в онлайн играх за 100, в одном городе (Шымкенте) играем с мужиками в онлайн игру (не важно какая игра, но не танки=)...) у них IDNET, пинг 70-75, у меня же 100-140 оооочень редко когда 95. Посоветуйте пожалуйста, и какой тариф. Спасибо!
idnet от монополиста...
Вот, 2-й год пользуюсь, пинг стабильно держит 80-90, бывали, но редко задержки. Играю в CS на казахстанских серверах. Нареканий нет. Пока ТП "WEB", думаю скоро перейду на "NON STOP", трафика на месяц не хватает...
Стояла оптика от казахтелекома, зеб...ся ругаться с ними, "мастера" шли с утра не на базу, а ко мне сразу.В итоге отказался от оптики пришли билайн кинули с крыши по распиздяйски кабель и проблема ушла.Пользовался билайном месяца 4 продал квартиру и теперь с тарелкой в своём доме и теле2 на мобильнике
Был "Интернет дома". Надоел. То шнурки (которые с крыши висят до 1го этажа)пацаны обрежут, то порт зависает. Хорошо протянули к нам оптику - IDNET.
Теперь нет таких проблем. Но всё равно, по субботам и воскресеньям скорость заметно падает.