Коммунальный детектив

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Гость 20 Января 2017 в 12:39:21
1,5 года назад прикупил я себе дом в Ташкенте. И только сейчас вылезла кое-какая проблема, связанная с коммунальными долгами.
Давайте возвратимся назад, на время моей покупки дома и оформления документов. Скажу сразу, у нас продать жильё невозможно с коммунальными долгами. В моём случае как раз у покупаемого дома они были.
Продавец сам сказал, что всё решит. Начальник одного из отделов коммуналки предлагает ему за взятку урегулировать перед продажей состояние дел с электро-газо-водо-тепло снабжением дома.
Во время сбора абонентской платы и долгов в этом же районе города, с хозяина дома берётся взятка на закрытие долгов. Обычно она составляет половина, от суммы долга.
Начальник вступает в преступный сговор с оператором, который заносит платежи в систему. На лицевой счет абонента вносится как будто бы ошибочно, чужая сумма. (например чужие 50$ на тот момент) с платежки живущего по соседству бедолаги. Продавцу дома приходит уведомление, что всё в порядке, деньги внесены, задолженности нет, дом может быть продан. На радостях он даже не чешется взять чек или квитанцию. Да и никто не берёт их, так как долги были "разведены" за пол суммы или меньше. И зачем брать, компьютер же не обманывает. Дом оформляется без долгов.
В течении первой недели все реквизиты подбиваются.
Но потом происходит самое интересное.
Через месяц другой, бедолага, заплативший свои кровные, приходит выяснять, куда делись его бабки. При разбирательстве выясняется, что его деньги, "по ошибке", ушли другому абоненту. Он показывает свою квитанцию об оплате, деньги снимаются со счёта купленного дома и по заявлению уходят к этому абоненту. В пролете – покупатель дома без каких либо доказательств.
Хорошо - что я в двойном пролете не оказался. За развод разрешения продажи отвечал старый хозяин. Я принципиально не даю денег без чека и квитанции. Но и всплыла эта афера не сразу, а через 1.5 года.
Разводящий начальник конечно же уже уволился к моменту этих разборов. И судя по пачке возвратов, в которой мы искали наш платеж, не одну сотню лохов они так нагрели.
И суммы я скажу там не маленькие в этой пачке были. Большая их часть 50-100$.
Всем спасибо, остерегайтесь мошенников.