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Где познакомиться с хорошей девушкой в Шымкенте?
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Бахыт15 22 Января 2017 в 23:07:49
Привет всем. Хочу познакомиться с хорошей девушкой. В каких местах сейчас знакомятся? Где найти хорошую девушку?
Может те самые сидят дома? Реально ли найти такую в интернете?
Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 22.01.2017 в 23:14:56   # 575389
Да везде есть девушки, и на улице, и в кино, и в университетах, в парках, в автобусе. Честно, никогда не понимал таких вопросов. И парней много для девушек, и девченок много для парней. А в итоге ходят, не могут познакомиться. Будьте попроще, более откртыми, менее напыщенными и будет вам счастье!
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  Absolute 22.01.2017 в 23:19:35   # 575390
Цитата: Enzo от 22.01.2017 23:14:56
Да везде есть девушки, и на улице, и в кино, и в университетах, в парках, в автобусе. Честно, никогда не понимал таких вопросов. И парней много для девушек, и девченок много для парней. А в итоге ходят, не могут познакомиться. Будьте попроще, более откртыми, менее напыщенными и будет вам счастье!

Переведу по-проще. Знакомься со всеми, страшными и красивыми. И на себя много не бери. Все получится, главное делать.
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  Викторовна 22.01.2017 в 23:41:55   # 575391
Приятных девушек много, нужно только внимательно смотреть , желательно при дневном свете.( не в ночных клубах и кабаках). Не стесняться подойти . Если сердце девушки не занято, она не устоит перед искренней улыбкой и восхищенным взглядом. Удачи, друг !
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  bolatbol 23.01.2017 в 00:04:58   # 575393
Нормальных девушек 1 из 100. Встретить случайно нереально. Тем более они не шляются по улицам и злачным местам. Помогут только рекомендации близких, имеющих крепкие семьи и большой жизненный опыт.
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  babki 23.01.2017 в 00:05:55   # 575394
Как говорится "Құдай беремін десе, форточкадан береді". Кто предначертана для тебя, с той и будешь. А главное в девушке душа, её доброта, милосердие, трудолюбие и конечно же хорошее воспитание
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  Ильф 23.01.2017 в 00:14:35   # 575395
Как много девушек красивых, а я люблю женатого)))) Поищи в библиотеках на культурных мероприятиях
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  Dior 23.01.2017 в 00:24:31   # 575396
В сауне попробуй найти ХОРОШУЮ.

А, что - какой вопрос, такой ответ.

P.S. У всех разные понятия о девушках - их воспитанности и культуре. И для кого то одна покажется идеальной, а для другого наоборот.
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  Hostel 23.01.2017 в 00:34:06   # 575397
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  Zhycie est 23.01.2017 в 00:41:37   # 575398
Про мужчин тоже посоветуйте для сильно занятых девушек , которые улицу видят только по пути на автобус и с автобуса, по вечеринкам ходить тоже некогда, работа. На сайтах знакомств не складывается.
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  гримм 23.01.2017 в 00:45:08   # 575400
Цитата: Dior от 23.01.2017 00:24:31
В сауне попробуй найти ХОРОШУЮ.

А, что - какой вопрос, такой ответ.

P.S. У всех разные понятия о девушках - их воспитанности и культуре. И для кого то одна покажется идеальной, а для другого наоборот.


Хааа точняк и налево не пойдет, нагулялась уже!!!
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