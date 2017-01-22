Где познакомиться с хорошей девушкой в Шымкенте?

Да везде есть девушки, и на улице, и в кино, и в университетах, в парках, в автобусе. Честно, никогда не понимал таких вопросов. И парней много для девушек, и девченок много для парней. А в итоге ходят, не могут познакомиться. Будьте попроще, более откртыми, менее напыщенными и будет вам счастье!