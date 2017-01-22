Где познакомиться с хорошей девушкой в Шымкенте?

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Бахыт15 22 Января 2017 в 23:07:49
Может те самые сидят дома? Реально ли найти такую в интернете?
Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Enzo от 22.01.2017 23:14:56
Да везде есть девушки, и на улице, и в кино, и в университетах, в парках, в автобусе. Честно, никогда не понимал таких вопросов. И парней много для девушек, и девченок много для парней. А в итоге ходят, не могут познакомиться. Будьте попроще, более откртыми, менее напыщенными и будет вам счастье!
Да везде есть девушки, и на улице, и в кино, и в университетах, в парках, в автобусе. Честно, никогда не понимал таких вопросов. И парней много для девушек, и девченок много для парней. А в итоге ходят, не могут познакомиться. Будьте попроще, более откртыми, менее напыщенными и будет вам счастье!
Переведу по-проще. Знакомься со всеми, страшными и красивыми. И на себя много не бери. Все получится, главное делать.
Викторовна 22.01.2017 в 23:41:55 # 575391
А, что - какой вопрос, такой ответ.
P.S. У всех разные понятия о девушках - их воспитанности и культуре. И для кого то одна покажется идеальной, а для другого наоборот.
Zhycie est 23.01.2017 в 00:41:37 # 575398
Цитата: Dior от 23.01.2017 00:24:31
В сауне попробуй найти ХОРОШУЮ.
А, что - какой вопрос, такой ответ.
P.S. У всех разные понятия о девушках - их воспитанности и культуре. И для кого то одна покажется идеальной, а для другого наоборот.
В сауне попробуй найти ХОРОШУЮ.
А, что - какой вопрос, такой ответ.
P.S. У всех разные понятия о девушках - их воспитанности и культуре. И для кого то одна покажется идеальной, а для другого наоборот.
Хааа точняк и налево не пойдет, нагулялась уже!!!