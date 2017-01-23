Нужен совет по защите кузова авто от царапин

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graf 23 Января 2017 в 11:54:18
Купил 3 года назад Ниву для отдыха (рыбалка, горы), а сейчас на нее смотреть жалко. Тугаи сделали свое дело. Вот теперь думаю чем ее покрыть, чтобы защитить именно от царапин. На просторах интернета предлагают несколько способов защиты (раптер, пленки всякие, Line-X и т.д.), но хотелось бы узнать кто реально сталкивался с этим? И где у нас найти мастера по этим делам?
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Цитата: koshkoed от 23.01.2017 12:05:06так для продажи потом ничего не останется
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
Раптором дороговато выйдет.
Да и пленку надо клеить на ровную поверхность без царапин чтоб дольше держалась.
Пастафариан 23.01.2017 в 13:03:54 # 575458
Цитата: graf от 23.01.2017 12:08:26
Цитата: koshkoed от 23.01.2017 12:05:06так для продажи потом ничего не останется
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
Все царапается и трескается!