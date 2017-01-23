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Нужен совет по защите кузова авто от царапин
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graf 23 Января 2017 в 11:54:18
Как, чем, кто, почем примерно и главное есть ли в Чимкенте мастер?
Купил 3 года назад Ниву для отдыха (рыбалка, горы), а сейчас на нее смотреть жалко. Тугаи сделали свое дело. Вот теперь думаю чем ее покрыть, чтобы защитить именно от царапин. На просторах интернета предлагают несколько способов защиты (раптер, пленки всякие, Line-X и т.д.), но хотелось бы узнать кто реально сталкивался с этим? И где у нас найти мастера по этим делам?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 23.01.2017 в 12:05:06   # 575447
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
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  graf 23.01.2017 в 12:08:26   # 575448
Цитата: koshkoed от 23.01.2017 12:05:06
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
так для продажи потом ничего не останется
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  Polovec 23.01.2017 в 12:24:56   # 575452
Аллигатор
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  FishTime 23.01.2017 в 12:43:09   # 575456
пленку клеют на долорес напротив шашлычной на горке.
Раптором дороговато выйдет.
Да и пленку надо клеить на ровную поверхность без царапин чтоб дольше держалась.
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  Пастафариан 23.01.2017 в 13:03:54   # 575458
-О! тема, я тоже хочу покрыть Раптором но говорят , что это туфта
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  SlavOst 23.01.2017 в 13:14:32   # 575459
Дешевле покрасить и покрыть 3-4 слоя лака. А по "юбке" покрыть гравитексом. Я так и делал на своей ниве для охоты.
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  KzPatriot 23.01.2017 в 13:23:42   # 575461
Крась раптором. На Ниву не дорого будет. Только шагрень побольше
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  Мейрбек 23.01.2017 в 14:12:56   # 575476
карбоновым наклейками наклей
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  koshkoed 23.01.2017 в 15:22:01   # 575490
Цитата: graf от 23.01.2017 12:08:26
Цитата: koshkoed от 23.01.2017 12:05:06
если думаешь и дальше ездить по тугаям то ничего не делай. покрасишь перед продажей)
так для продажи потом ничего не останется


Все царапается и трескается!
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  dober66 23.01.2017 в 15:26:46   # 575492
[youtube][/youtube]https://youtu.be/s5guE2TEx-I
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