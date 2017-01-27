Водоканал старается для нас ?

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Гость 27 Января 2017 в 17:54:50
Прошу конструктивных советов в следующей ситуации. Водоканал. Вроде и была здесь тема уже, не нашел.
Приходят якобы представители Водоканала, приносят договора на вынос счетчиков в подъезд и замену труб. Стоит эта услуга 22 900 тенге в рассрочку. Оплачивают, естественно, жильцы. Я против. По разным причинам. Не хочу платить деньги. Не хочу, чтобы разломали весь туалет-ванную. И вообще я против агрессивного напора. А данные представители действуют именно так.
« Все жильцы согласны, а вы нет. Вы не имеете права.», « Ваши трубы износились, мы хотим как лучше». И даже!
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Могу ли я отказаться ? Имею ли право? заранее спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
К комментарию выше. Если все жильцы согласны, есть какой-то закон, что и ей придется согласиться?
MишаМашкевич 27.01.2017 в 18:41:55 # 576606
PS. Пусть не выносят мозг- счетчики допустимо устанавливать внутри квартир.
Цитата: MишаМашкевич от 27.01.2017 18:41:55
Конечно имеете,НО завтра не удивляйтесь если воды дома нет. Года 2 назад это ж услуга стоила в районе 14 тыш, странно. Там они делают следующие:срезают трубу от пола до потолка, то что в плите перекрытий оставляют железную трубу и через неё пропускают на следующий этаж. Только стена испортилась от болгарки и все.
Конечно имеете,НО завтра не удивляйтесь если воды дома нет. Года 2 назад это ж услуга стоила в районе 14 тыш, странно. Там они делают следующие:срезают трубу от пола до потолка, то что в плите перекрытий оставляют железную трубу и через неё пропускают на следующий этаж. Только стена испортилась от болгарки и все.
Трубам уже по 25-40 лет. Что значит оставляют куски железных труб между перекрытиями? У нас везде халяву ищут. Е*ться выбивать эти куски никто не хочет т.к это нелёгкое занятие. А потом потечёт через несколько лет или позже. Опять придётся трубы срезать и выбивать эту гниль в плитах.
Зоггила умную вещь сказал.
Любитель ММА 27.01.2017 в 21:56:19 # 576670
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.Они дали ответ на Ваш вопрос: отказывайтесь, но и от воды тоже. Монополисты, мать их!
Цитата: старик от 27.01.2017 22:28:40
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«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.Они дали ответ на Ваш вопрос: отказывайтесь, но и от воды тоже. Монополисты, мать их!
Когда к другу приехали водоканальщики выносить счётчики в подвал, он вызвал сотрудников в.д. после чего те поспешели восвояси и больше не появлялись.
Цитата: Амид от 27.01.2017 23:15:45А мы скинулись 4 соседа и сами "четыре ветки" протянули,свой ящик поставили,и замок свой поставили, и подрядчиков сами нашли.Водоканал только счетчики свои поставил,опломбировал и дубликат ключей взял.Зато ровно ,без ям и люди "свои доступные" сделали.
У нас в часном секторе тоже вынесли на улицу в яму по 4 счетчика теперь эта яма постоянно полная воды они все под водой а если накроются то и за это тоже нам платить
У нас в часном секторе тоже вынесли на улицу в яму по 4 счетчика теперь эта яма постоянно полная воды они все под водой а если накроются то и за это тоже нам платить