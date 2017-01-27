Водоканал старается для нас ?

«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.

Quote:Они дали ответ на Ваш вопрос: отказывайтесь, но и от воды тоже. Монополисты, мать их!