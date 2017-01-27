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Водоканал старается для нас ?
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Гость 27 Января 2017 в 17:54:50
Здравствуйте!
Прошу конструктивных советов в следующей ситуации. Водоканал. Вроде и была здесь тема уже, не нашел.
Приходят якобы представители Водоканала, приносят договора на вынос счетчиков в подъезд и замену труб. Стоит эта услуга 22 900 тенге в рассрочку. Оплачивают, естественно, жильцы. Я против. По разным причинам. Не хочу платить деньги. Не хочу, чтобы разломали весь туалет-ванную. И вообще я против агрессивного напора. А данные представители действуют именно так.
« Все жильцы согласны, а вы нет. Вы не имеете права.», « Ваши трубы износились, мы хотим как лучше». И даже!
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Могу ли я отказаться ? Имею ли право? заранее спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  728 27.01.2017 в 18:20:25   # 576602
Если большинство соседей дадут согласие, то вам придётся согласиться. Разрушений много не будет. Сумму с вас всю сразу не снимут, раскидают на год. Плюс не будет графы перерасход по ОВМ. Будет новый стояк и сосед сверху вас же не зальет.
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  Alice004 27.01.2017 в 18:37:07   # 576604
У меня у мамы похожая ситуация. У нее еще трубы все закрыты кафелем, поэтому она переживает, что разрушения как раз-таки будут. Но она уже готова согласиться.
К комментарию выше. Если все жильцы согласны, есть какой-то закон, что и ей придется согласиться?
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  MишаМашкевич 27.01.2017 в 18:41:55   # 576606
Конечно имеете,НО завтра не удивляйтесь если воды дома нет. Года 2 назад это ж услуга стоила в районе 14 тыш, странно. Там они делают следующие:срезают трубу от пола до потолка, то что в плите перекрытий оставляют железную трубу и через неё пропускают на следующий этаж. Только стена испортилась от болгарки и все.
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  728 27.01.2017 в 18:54:16   # 576608
Я могу конечно ошибаться, но коммуникации закрывать, замуровывать нельзя. К ним всегда должен быть свободный доступ, потому как они не принадлежат хозяину квартиры, а являются общими для всех. А если у вашего соседа стояк побежит или труба канализации лопнет, как менять если все закрыто? Или пусть бежит?
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  Zoggyla 27.01.2017 в 20:25:01   # 576638
Абсурдное требование! Внутридомовые сети не являются сетями водоканала! Максимум на что они имеют право - установить общий расчетный счетчик на границе раздела с кондоминимумом, т.е домом. Пока не поздно нужно срочно жаловаться в высшие инстанции.
PS. Пусть не выносят мозг- счетчики допустимо устанавливать внутри квартир.
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  LeXx 27.01.2017 в 20:42:18   # 576650
Цитата: MишаМашкевич от 27.01.2017 18:41:55
Конечно имеете,НО завтра не удивляйтесь если воды дома нет. Года 2 назад это ж услуга стоила в районе 14 тыш, странно. Там они делают следующие:срезают трубу от пола до потолка, то что в плите перекрытий оставляют железную трубу и через неё пропускают на следующий этаж. Только стена испортилась от болгарки и все.

Трубам уже по 25-40 лет. Что значит оставляют куски железных труб между перекрытиями? У нас везде халяву ищут. Е*ться выбивать эти куски никто не хочет т.к это нелёгкое занятие. А потом потечёт через несколько лет или позже. Опять придётся трубы срезать и выбивать эту гниль в плитах.
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  bolatbol 27.01.2017 в 20:54:44   # 576654
Как-то показывали по телевизору: вынесли счетчики в подъезд, потом утечка, залило шахты, кабеля, ящики, замкнуло и сгорели провода.
Зоггила умную вещь сказал.
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  Любитель ММА 27.01.2017 в 21:56:19   # 576670
Кризис. Голь на выдумки хитра.
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  Fotinij 27.01.2017 в 22:19:04   # 576676
У нас пару лет назад напирали, пока в соседнем доме в подъездах зимой все "утеплённые" счётчики не замёрзли. Ходить перестали. Чтобы коммуникации выводить в подъезд, надо чтоб в нём отопление было, хотя бы.
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  Hulk 77 27.01.2017 в 22:21:58   # 576677
К нам тоже приходили с водоканала хотели по 17 000 собрать за вынос счётсиков, мы им скаазали что не даём своё согласие и что вынос должны делать они за свой счёт, они развернулись и ушли. Никто не вправе вас заставить выносить счётчики и тем более за это платить. А что бы не было проблем с водаканалом нужно делать отмену кондонимиума. У меня друг сделал отмену кондонимиума, после чего перестали приносить счета за потери по овм.
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  Stalker77 27.01.2017 в 22:26:09   # 576680
Вроде бы и проблем нет.Под замком и опломбированы.Но их выносят чтобы иметь свободный доступ в любое время для контролеров и ремонтных бригад.
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  старик 27.01.2017 в 22:28:40   # 576682
Quote:
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Они дали ответ на Ваш вопрос: отказывайтесь, но и от воды тоже. Монополисты, мать их!
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  Hulk 77 27.01.2017 в 22:41:04   # 576686
Цитата: старик от 27.01.2017 22:28:40
Quote:
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Они дали ответ на Ваш вопрос: отказывайтесь, но и от воды тоже. Монополисты, мать их!

Когда к другу приехали водоканальщики выносить счётчики в подвал, он вызвал сотрудников в.д. после чего те поспешели восвояси и больше не появлялись.
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  Амид 27.01.2017 в 23:15:45   # 576695
У нас в часном секторе тоже вынесли на улицу в яму по 4 счетчика теперь эта яма постоянно полная воды они все под водой а если накроются то и за это тоже нам платить
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  Stalker77 27.01.2017 в 23:20:36   # 576696
Цитата: Амид от 27.01.2017 23:15:45
У нас в часном секторе тоже вынесли на улицу в яму по 4 счетчика теперь эта яма постоянно полная воды они все под водой а если накроются то и за это тоже нам платить
А мы скинулись 4 соседа и сами "четыре ветки" протянули,свой ящик поставили,и замок свой поставили, и подрядчиков сами нашли.Водоканал только счетчики свои поставил,опломбировал и дубликат ключей взял.Зато ровно ,без ям и люди "свои доступные" сделали.
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