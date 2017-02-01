Шымкентцы разоблачили ПР акцию по уборке мусора вдоль ЖД

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Февраля 2017 в 20:11:16
https://www.facebook.com/abramulchik/posts/1405051719546401?pnref=story
На следующий же день появилось восторженное сообщение о том, что акимат привёл в порядок обочины железной дороги. :-)
Конечно было понятно, что это пиар-вброс акимата, так как подобные проблемы не решаются за один день.
Но тут же посыпались восторженные комменты :
Айгерим Жумагулова "- Уборка проведена и представителям ЖД было отправлено письмо! "
Олжас Шинтаев (Olzhas Shintayev) - - Браво акимат, за открытость, за оперативность, за подотчетность, народная команда! "
Разумеется, ЭКО ОКО - природоохранный некоммерческий фонд решил проверить достоверность информации о проведённой уборке. :-)
Ведь спрашивал же - ГДЕ ИМЕННО кусочек дороги убрали?
Никто не ответил. Пришлось ехать на ближайшие участки - северный въезд в город - от Химфарма до Коммунизма просмотрели всё в поисках убранного участочка. Нифига! ВСЁ загажено, как обычно. (((
Конечно, представители акимата скажут, что как раз ТАМ ещё не убрано, а со всех других сторон - порядок.
Только вряд ли. НЕ ВЕРЮ! :-)
Но это ладно- всё как обычно у чиновников - сделать вид и отчитаться...
Проблема ЕСТЬ!
Кто мусорит?
Свалить всё на местных жителей - не получается. Потому что снимали большей частью на участках, где нет жилых домов. Спросил у местных жителей махали. Они сказали:
"- Давно так! Мы сначала сами убирали, но опять мусор из вагонов летит... Бросили! "
В вагонах большей частью окна заперты.
Зимой - чтобы тепло. Летом - чтобы если кондиционеры работают - не жарко было.
Проводники ??? Но у них мусор собирается в мешки вроде - тогда бы обочины были завалены мешками с мусором, а не разрозненными баклажками-бутылками...
Остаются пассажиры.
В купейных вагонах как правило окна заперты - там и печка и кондиционер функционируют.
Получается - пассажиры плацкартных вагонов?
Пусть так. Но убирать-то кто-то должен? Работники Каз ЖД - Темиржолы?
Коммунальщики в пределах городской черты?
Видимо ни те, ни другие не работают как следует. Это очевидно.
И Вместо того, чтобы планомерно, в сотрудничестве с гражданами - некоммерческими организациями выявлять проблемы, тратят наши средства бестолково абсолютно! В городе самом битые дороги, битый асфальт во дворах - а они то центр вылизывают до европейского вида, то коммунальщиков бросают на разовую пиар-акцию по уборке мусора.
Добавляю фото улицы Гагарина в альбом... (((
(65,02 Кб)
(62,12 Кб)
(44,33 Кб)
(64,19 Кб)
(73,83 Кб)
(63,36 Кб)
(56,4 Кб)
(73,67 Кб)
https://m.facebook.com/konstantin.pod/albums/1223926887644121/
Комментарии, по рейтингу, по дате
По их подсчетам они ждут 300 тысяч гостей с уневерсиады))))