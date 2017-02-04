Отопление Шымкента. ТЭЦ-3, кто может сделать расчёт?

Цитата: мартин от

Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки. Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.

Пар побочный продукт выработки электроэнергии. При СССР основными потребителями пара были наши заводы. Причём круглогодично. Отопление это так, ноль целых хрен десятых. Вся проблема только в транспортировке пара. Здесь своя система, которая тоже требует затрат. КУДА ДЕВАТЬ ПАР ЛЕТОМ??? Вот для нас и придумали тарифы, по которым мы круглый год пользуемся отоплением. Но оплачиваем только 5-6 месяцев. Как это было у Карцева, Но-5, но за 12.