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Отопление Шымкента. ТЭЦ-3, кто может сделать расчёт?
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doodles 04 Февраля 2017 в 16:07:49
Уважаемые Титусяне, смотрю новости и удивляюсь. Я конечно не знаю сколько газа расходует ТЭЦ-3 для отопления и для выработки электроэнергии, но по моим диванным подсчетам - 2 000 000 000 разделить грубо говоря на 120 дней, разделить на грубо говоря на 40 тенге за кубометр, то получается в день ТЭЦ-3 сжигает более 400 тысяч кубометров газа в сутки.
У кого образование в теплоэнергетике, это реально???
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 04.02.2017 в 16:11:43   # 578302
Интересная мысль
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  Шекспир 04.02.2017 в 16:18:10   # 578303
Так вот кто виновать в задолности))) у них нет специалиста по расчетам)))
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  koshkoed 04.02.2017 в 16:51:41   # 578308
Изначально у них другой тариф за газ. Раз в 5 выше!
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  decoder 04.02.2017 в 17:25:00   # 578319
Я может чего то не понимаю, а почему 120 дней? Турбина крутится 365 дней в году, днём и ночью круглые сутки, она постоянно выдаёт электроэнергию, так о каких 120 днях речь?...
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  мартин 04.02.2017 в 17:31:37   # 578322
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
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  Zoggyla 04.02.2017 в 17:43:29   # 578331
Quote:
а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины)))
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  гримм 04.02.2017 в 18:17:46   # 578352
примерно прикинуть, то это реально т.к. теплица плащадью 10га расходует газ от 100 до 200 тыщ кубов в месяц, а масштабы расхода газа в тэц по сравнению теплички в десятки раз превышает!!!
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  Fototur 04.02.2017 в 18:26:47   # 578359
А ещё оптовые закупки газа, отличаются от цен для розничного потребителя. И очень сильно отличаются.
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  Fototur 04.02.2017 в 18:37:36   # 578374
Цитата: мартин от 04.02.2017 17:31:37
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Пар побочный продукт выработки электроэнергии. При СССР основными потребителями пара были наши заводы. Причём круглогодично. Отопление это так, ноль целых хрен десятых. Вся проблема только в транспортировке пара. Здесь своя система, которая тоже требует затрат. КУДА ДЕВАТЬ ПАР ЛЕТОМ??? Вот для нас и придумали тарифы, по которым мы круглый год пользуемся отоплением. Но оплачиваем только 5-6 месяцев. Как это было у Карцева, Но-5, но за 12.
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  мартин 04.02.2017 в 18:43:52   # 578381
Цитата: Fototur от 04.02.2017 18:37:36
Цитата: мартин от 04.02.2017 17:31:37
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Пар побочный продукт выработки электроэнергии. При СССР основными потребителями пара были наши заводы. Причём круглогодично. Отопление это так, ноль целых хрен десятых. Вся проблема только в транспортировке пара. Здесь своя система, которая тоже требует затрат. КУДА ДЕВАТЬ ПАР ЛЕТОМ??? Вот для нас и придумали тарифы, по которым мы круглый год пользуемся отоплением. Но оплачиваем только 5-6 месяцев. Как это было у Карцева, Но-5, но за 12.
Верно верно.
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  мартин 04.02.2017 в 18:45:34   # 578382
Цитата: Zoggyla от 04.02.2017 17:43:29
Quote:
а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины)))
А что не так? Это отходы так сказать
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  Ал 04.02.2017 в 18:52:12   # 578383
Цитата: мартин от 04.02.2017 18:45:34

На эти "отходы" идет расход энергии, в стоимости энергии - существенная доля стоимости топлива.
Если прекратится оплата от потребления "отходов", издержки придется перенести на стоимость электроэнергии...
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