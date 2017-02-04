Отопление Шымкента. ТЭЦ-3, кто может сделать расчёт?

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doodles 04 Февраля 2017 в 16:07:49
У кого образование в теплоэнергетике, это реально???
Комментарии, по рейтингу, по дате
а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины)))
Цитата: мартин от 04.02.2017 17:31:37Пар побочный продукт выработки электроэнергии. При СССР основными потребителями пара были наши заводы. Причём круглогодично. Отопление это так, ноль целых хрен десятых. Вся проблема только в транспортировке пара. Здесь своя система, которая тоже требует затрат. КУДА ДЕВАТЬ ПАР ЛЕТОМ??? Вот для нас и придумали тарифы, по которым мы круглый год пользуемся отоплением. Но оплачиваем только 5-6 месяцев. Как это было у Карцева, Но-5, но за 12.
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Цитата: Fototur от 04.02.2017 18:37:36Верно верно.
Цитата: мартин от 04.02.2017 17:31:37Пар побочный продукт выработки электроэнергии. При СССР основными потребителями пара были наши заводы. Причём круглогодично. Отопление это так, ноль целых хрен десятых. Вся проблема только в транспортировке пара. Здесь своя система, которая тоже требует затрат. КУДА ДЕВАТЬ ПАР ЛЕТОМ??? Вот для нас и придумали тарифы, по которым мы круглый год пользуемся отоплением. Но оплачиваем только 5-6 месяцев. Как это было у Карцева, Но-5, но за 12.
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Вообщето основная работа ТЭЦ 3,это выработка эл.энерги и отпуск пара потребителям (ближайшим заводам) а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины))) В Советское время отопление города осуществлялось в основном от районных котельных и поэтому было очь тепло) Однако примерно в 1992 году начался развал, было принято решение перевести отопление города от ТЭЦ 3, закрылись районные котельные. Пример Свинцовый поселок, отопление было от ТЭЦ Свинцового завода, завод кончился, кончилась и ТЭЦ. В районе крытого рынка у переезда поставили повысительную насосную которая поднимает сейчас давление горячей воды от ТЭЦ 3 на Свинцовый поселок. В квартирах стало холодно, народ установил автономки.
Цитата: Zoggyla от 04.02.2017 17:43:29А что не так? Это отходы так сказать
Quote:
Quote:
а производство тепловой энергии на гвс и отопление это побочный продукт и стоит тиины)))
Цитата: мартин от 04.02.2017 18:45:34
На эти "отходы" идет расход энергии, в стоимости энергии - существенная доля стоимости топлива.
Если прекратится оплата от потребления "отходов", издержки придется перенести на стоимость электроэнергии...