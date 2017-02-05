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Зима в Шымкенте. Дендропарк
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туки
05 Февраля 2017 в 10:39:25
В последнее время снег стал редким явлением в нашем городе...
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