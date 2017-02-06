Акиму города и области

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Гость 05 Февраля 2017 в 23:43:26
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Последняя капля была сегодня, на "Кабиско", когда я влетел в глубокую яму и погнул диск. Колесо спустило, а я стоял там весь в грязи ставил запаску.
Новые ямы появляются каждый день и никто не принимает мер!
2 года ремонта дороги Жибек жолы - Тассай!
Куча потраченных миллионов!
2 - года постоянных мучений жителей!
Результат:
Нет светофоров, все перекрестки раздолбаны, высокая аварийность, есть детские смертельные случаи, часть новой дороги уже в аварийном состоянии!
Пусть аким наш сам попробует там проехать - от Кабиско до Аргымбекова! Пусть едет на легковой машине, не на внедорожнике. Город Шымкент это не только Кунаева и Тауке-Хана! За их пределами тоже существует жизнь!
Может прежде чем внедрять инновационные проекты, лучше обеспечить жителей элементарными благами цивилизации?
Когда ваши люди будут работать и примут меры по этому бардаку на этой трассе? Кто отвечает за этот проект?
Ваша команда вообще знает что существует эта дорога?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пока воруют, не будет нормальных дорог.
За 25 лет независимости, могли бы все дороги в стране построить из бетона.