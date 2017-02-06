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Акиму города и области
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Гость 05 Февраля 2017 в 23:43:26
Кратко по ситуации, живу в этом районе и езжу каждый день:


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(634,96 Кб)

Последняя капля была сегодня, на "Кабиско", когда я влетел в глубокую яму и погнул диск. Колесо спустило, а я стоял там весь в грязи ставил запаску.
Новые ямы появляются каждый день и никто не принимает мер!
2 года ремонта дороги Жибек жолы - Тассай!
Куча потраченных миллионов!
2 - года постоянных мучений жителей!
Результат:
Нет светофоров, все перекрестки раздолбаны, высокая аварийность, есть детские смертельные случаи, часть новой дороги уже в аварийном состоянии!
Пусть аким наш сам попробует там проехать - от Кабиско до Аргымбекова! Пусть едет на легковой машине, не на внедорожнике. Город Шымкент это не только Кунаева и Тауке-Хана! За их пределами тоже существует жизнь!
Может прежде чем внедрять инновационные проекты, лучше обеспечить жителей элементарными благами цивилизации?
Когда ваши люди будут работать и примут меры по этому бардаку на этой трассе? Кто отвечает за этот проект?
Ваша команда вообще знает что существует эта дорога?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Guddini 06.02.2017 в 00:48:49   # 578549
В стране тупо нет лишних денег, либо эта и подобные этой дороге будет отремонтирована за счет повышения налогов или цены бензина. Жаль, но деградация инфраструктуры будет нарастать если нефть не выстрелит на сотку в долгосроке.
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  Saturn 06.02.2017 в 00:50:36   # 578550
Горбатого Чиновников, начиная с елбасы, могила исправит.
Пока воруют, не будет нормальных дорог.
За 25 лет независимости, могли бы все дороги в стране построить из бетона.
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