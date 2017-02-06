Ищу хозяина собак

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Гость 06 Февраля 2017 в 14:08:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
Цитата: Лысый от 06.02.2017 15:05:18
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
Врешь, Лысый!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!
Цитата: Alexy от 06.02.2017 15:11:01
Врешь, Лысый!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!
Цитата: Лысый от 06.02.2017 15:05:18
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
Врешь, Лысый!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!
Но это хоть не лайка.