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Ищу хозяина собак
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Гость 06 Февраля 2017 в 14:08:55
2 февраля в районе рынка автозапчастей были найдены две породистые собаки. Одна порода -лайка, вторая-бультерьер, оба кабели. Собаки были найдены с ошейниками. Хозяина просим позвонить по телефону 87776133923, либо 87085503416 и предоставить информацию, подтверждающую, что вы являетесь хозяином этих собак.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 06.02.2017 в 14:17:55   # 578633
Сразу видно. хорошие собаки.
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  Лысый 06.02.2017 в 15:05:18   # 578641
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.
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  Alexy 06.02.2017 в 15:11:01   # 578643
Цитата: Лысый от 06.02.2017 15:05:18
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.

Врешь, Лысый!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!
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  Лысый 06.02.2017 в 15:53:36   # 578659
Цитата: Alexy от 06.02.2017 15:11:01
Цитата: Лысый от 06.02.2017 15:05:18
Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.
Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.


Врешь, Лысый!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!


Но это хоть не лайка.
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