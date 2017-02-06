Ищу хозяина собак

Цитата: Лысый от

Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.

Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ. Врете вы все, не бывает кабелей лайка и бультерьер.Бывают:АВВГ, НРГ, КПРТ.

Врешь,!!! Не бывает кабеля КПРТ, есть КРПТ!