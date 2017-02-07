Про хоккей на Униврсиаде

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старик 07 Февраля 2017 в 19:36:47
Только что закончился матч. Смотрел на одном дыхании, и вот какие мысли меня посетили. Сразу оговорюсь, что не являюсь знатоком хоккея, но люблю эту динамичную игру. Вернее любил, потому что всегда болел за российскую сборную, а она последние годы не радует своей игрой. Даже больше чем не радует: разочаровывает. Последние чемпионаты не смотрел вообще. И вот включаю прямую трансляцию из Алматы... И вижу настоящий хоккей, по крайней мере мне так показалось. Все, чем хороша эта игра присутствовало в этом матче: скорость, силовая борьба, круговерть передач и бросков,точные броски и решение тактических задач связок.Главное-огромная неистребимая жажда победы! При этом нет в команде ни одной звезды мировой величины! Насколько я помню молодежная команда тоже показывала отличный хоккей. Так может отказаться россиянам от практики призыва в сборную хоккейных звезд? Насколько я знаю по этому пути пошла Швеция, и молодежь очень даже достойно представляла свою страну. Кстати и молодые футболисты России тоже играют достойно в своей возрастной категории. Так может гнать поганой метлой ожиревших от шальных денег кокориных и мамаевых, а сделать ставку на молодых амбициозных игроков? И в хоккее тоже , там высветилась одна звездочка-Алексеев, который себя не щадит, правда и соперников тоже. Вот такие мысли неспециалиста, но любителя.