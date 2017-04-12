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Джип- триал «Птичий базар 2017»
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Али Багиров 12 Апреля 2017 в 14:16:04
Джип- триал «Птичий базар», который ежегодно проводится единственным официальным в ЮКО внедорожным клубом
« Джип. кз.» подарил как гостям так и участникам незабываемые эмоции и впечатления.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 12.04.2017 в 17:06:27   # 595643
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  Пришелец 12.04.2017 в 17:51:27   # 595652
Отличный позитивчик
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