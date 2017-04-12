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Джип- триал «Птичий базар 2017»
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Али Багиров
12 Апреля 2017 в 14:16:04
Джип- триал «Птичий базар», который ежегодно проводится единственным официальным в ЮКО внедорожным клубом
« Джип. кз.» подарил как гостям так и участникам незабываемые эмоции и впечатления.
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Лялька
12.04.2017 в 17:06:27
# 595643
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Пришелец
12.04.2017 в 17:51:27
# 595652
Отличный позитивчик
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