Эх, служба армейская - 2

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walker 12 Апреля 2017 в 23:09:32
Для начала плац нужно было подготовить для этого торжественного действа. Майские дожди и пока еще незнойное солнце спровоцировали естественное и жизнеутверждающее буйство растительности в зазорах между квадратов старой бетонной плитки, которыми был выложен плац. Предыдущий призыв учебной роты уже разъехался в разные уголки Казахстана для несения службы уже в качестве специалистов-связистов. Высокая миссия по приведению священного для солдат места в правильное армейское состояние выпала, разумеется, на нас, курсантов-новобранцев под чутким руководством сержантов-учебников.
Командирский дух в нас был такой же зеленый и сочный, какой бывает травка в ласковый май. Как я теперь понимаю, одной из задач наших отцов-командиров и наставников-сержантов было воспитание из нас командиров младшего звена. Для этого они пользовались простым способом: поочередно нас наделяли маленькими полномочиями и наблюдали за выполнением поставленных задач.
После очередного утреннего развода наш взвод получил нехитрый инвентарь и силы нашего подразделения учебной роты связи были брошены на беспощадный бой с «безобразием» в виде зеленой растительности между правильными серыми прямоугольниками плаца.
На этот раз мой командир отделения сержант Малинин выбрал меня, вывел и перед строем назначил ответственным за антирастительную операцию на обозначенном участке плаца, примерно квадрат стороной в двадцать шагов. В моем распоряжении на время этой спецоперации оказались девять бойцов и пять единиц высокоточного оружия в виде штыковых лопат.
До срочной службы, будучи учащимся техникума, я выписывал классный журнал «Студенческий меридиан», где периодически печатались весьма полезные для меня статьи. Помню, именно на страницах этого журнала я знакомился с главами книги Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Там, конечно же, не было ни слова о правилах поведения курсантов сержантской школы учебных центров вооруженных сил Республики Казахстан. Однако эти универсальные правила четко вписывались в систему построения отношений даже вот в таких обыкновенных солдатских буднях со своей специфической иерархией, где нет даже намека на получение какой-то материальной выгоды от производимой работы.
В этом небольшом коллективе разношерстных юнош, где преобладали городские жители из Алматы и Караганды, приходилось искать ключ взаимодействия с каждым сослуживцем отдельно, были даже буйные отрицаловы. С ними разговор был самый короткий: в сторону и не мешай. Так посадил в тенек под дерево первого. Это был паренек-казах из местных, даже имени не помню, с влиятельным дядькой- милицейским, вероятно, и пристроившим его на службу неподалеку.
Остальным максимально доходчиво объяснил, что у нас нет выбора делать или не делать. Результат работы определяется просто визуально и приказы выполняются без обсуждений. Но у нас всегда остается право выбора – сделать свое дело хорошо или создать видимость работы и сделать дело плохо. Кто не чувствует особого воодушевления на выполнение незамысловатого задания, может составить компанию тому герою под деревцем. Еще двое отделились по тень. Колеблющихся я сам отправил вслед за ними: все равно лопат на всех не хватало.
Осталось четверо и я. Выбрав лопату, я начал решительную зачистку растущей органики между плитками с края обозначенного сержантом периметра. Остальные нехотя стали ковырять острием. Поначалу, не ослабевая воодушевления, я демонстрировал всю сноровку и мастерство владения своим «оружием». Когда немного подустал, остановился и начал просматривать успехи своих сослуживцев. Некоторые явно берегли силы, некоторые пользовались лопатой, словно держали в последний раз игрушечную лопатку на песочнице в детском саду. И вообще, здесь городских новобранцев можно было легко отличить по моторике телодвижений. Если сельский житель умело справлялся с лопатой, то за лопату в руках у иных городских становилось немного обидно. У них получалось едва эффективнее палки в руках высших приматов. Вот и у Сергея из стольного града получалось как-то нескладно. Я дал ему свою лопату, мол, попробуй моей, с которой я вот сделал то, что видишь. Он пробовал, при этом добавив чуточку энтузиазма. Через пару минут я уже сам показывал как мог, благо за плечами были если не гектары, то уж точно десятки соток перелопаченной земли в домашнем огороде. Детские мозоли давно все перелопались и ладони отвердели, а навыки остаются на всю жизнь.
С другими прошло почти так же. Я старался делать максимально хорошо, практически выковыривая с корнями всю поросль, подстегивая при этом подтягиваться до моих «высот» в столь бесхитростном занятии. По соседству на плаце точно такую же спецоперацию проводили бойцы из других подразделений. Возможно, они делали это в силу всех своих возможностей, а может и лишь бы скорее закончить и чтобы сержант принял работу.
На перекуре я старался больше общаться с «трудягами», полностью игнорируя отрицалов и приобщая в свою компанию остальных. Ребята рассказывали о себе, чем занимались на гражданке, приколы всякие и анекдоты. Выбрав момент, я поднимал бойцов на очередную атаку. Тут и другие отдыхавшие стали подтягиваться. Даже Серега осмелился одному такому свежему бойцу показать, как надо ловко уничтожать «врага». По ходу боевых действий почти все стали специалистами – аннДАИШяторами. А перекуры между «боями» проходили все веселее.
Только вот милицейский племянник оставался в тени и скучал, хотя пытался натянуть ухмылку при взгляде в его сторону. Потом пристроился к такому же товарищу из другой команды и мило беседовал, лишь изредка поглядывая на нас из-за плеча.
Вот так и сформировалось мое ближайшее окружение сослуживцев, с которыми мы протоптали новенькие выданные сапоги ближайшие полгода.
По долгу службы последующие месяцы мы почти каждый день отбивали на плацу чеканный шаг. Через пару месяцев квадратный участок плаца совершенно четко отличался от остальной площади. Где работал мой взвод, трава не проросла и этот квадрат напоминал по геометрии шоколадную плитку. В других же местах плац опять напоминал серо-зеленое старое одеяло в технике «пэчворк» Не могу ручаться за чувства других моих сослуживцев, которые под моим дебютным командованием приложили усилия в выполнении поставленной этой задачи, однако я, как говорится, был целиком и полностью удовлетворен.
Возможно, милицейский племянник тоже рассказывает своим детям как он проходил службу. Как он благополучно устроил себе комфортную жизнь и не парился под солнцем, вычищая плац от травы в то время как простые лошары натирали мозоли черенками тупых лопат. Возможно, он также расскажет про одного дурика, который делал это с особым усердием, командовал сослуживцами из своего призыва, словно за это ему повесят медаль на грудь.
Да и мне в-общем то стыдиться нечему.Что было, то было. Как пел Бон Джови: «It’s my Life»
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