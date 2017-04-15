Помогите ошибка р0136 и р0156 лексус gs300 2007 г.в.

Цитата: komrad от

Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте. Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.

Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.