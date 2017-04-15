Помогите ошибка р0136 и р0156 лексус gs300 2007 г.в.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Жалгас 010 15 Апреля 2017 в 16:14:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: komrad от 15.04.2017 21:59:13
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.
Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.
Цитата: Tatarin91 от 15.04.2017 22:03:14
Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.
Цитата: komrad от 15.04.2017 21:59:13
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.
Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.
Во первых не по "лямбе", а по ЛЯМБДЕ. А во вторых, расход зависит от исправности первой лямбды (до катализатора), вторая сигнализирует о неправильной работе катализатора (то есть ситуацию когда он забит), поэтому будет гореть чек.
Цитата: 332-712 от 15.04.2017 22:26:03
да продать этот лехус, нахер. и на Весту пересесть.
да продать этот лехус, нахер. и на Весту пересесть.