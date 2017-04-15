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Помогите ошибка р0136 и р0156 лексус gs300 2007 г.в.
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Жалгас 010 15 Апреля 2017 в 16:14:57
Доброго дня суток.помогите временами появляется ошибка р0136 и р0156. В катализаторе стоит обманка. Все равно выдает эти ошибки. Дачик кислорода. Может прошить нужно? Или прочистить форсунки?
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  Author 15.04.2017 в 19:26:04   # 596529
В прошивке отключить ошибки по заднему датчику кислорода
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  Den 15.04.2017 в 19:56:55   # 596540
Обманки не помогают. Проверено
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  komrad 15.04.2017 в 21:59:13   # 596606
Судя по кодам ошибок это передние датчики (стоят сразу до катализатора) их нужно менять. Если выпотрошен катализатор, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.
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  Tatarin91 15.04.2017 в 22:03:14   # 596610
Цитата: komrad от 15.04.2017 21:59:13
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.


Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.
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  komrad 15.04.2017 в 22:11:27   # 596611
Цитата: Tatarin91 от 15.04.2017 22:03:14
Цитата: komrad от 15.04.2017 21:59:13
Катализатор выбит? Если выбит, то ошибки катализатора не влияют на расход топлива и другие показатели машины, они просто сигнализируют о том, что катализатор неисправен. Так что можно на них забить, проверено на своем опыте.


Расход как раз таки влияет, у него ошибка по лямбе, а это сверху + 2 литра бензы, но соотвественно без катализатора машина немного резвее +5-10лс. тебе нужно прошить мозги, что бы убрать ошибку и ездить с обманкой. без прошивки всегда будет ошибка и гореть чек.

Во первых не по "лямбе", а по ЛЯМБДЕ. А во вторых, расход зависит от исправности первой лямбды (до катализатора), вторая сигнализирует о неправильной работе катализатора (то есть ситуацию когда он забит), поэтому будет гореть чек.
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  332-712 15.04.2017 в 22:26:03   # 596617
да продать этот лехус, нахер. и на Весту пересесть.
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  komrad 15.04.2017 в 22:28:30   # 596619
Судя по кодам ошибок, у товарища неисправны именно передние лямбда зонды, при неисправности задних будут ошибки с кодами 421 и 431 которые ни как не будут влиять на расход
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  komrad 15.04.2017 в 22:29:34   # 596621
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  decoder 15.04.2017 в 23:54:06   # 596651
Даёшь голосовалку! Шить надо, это факт... Только надо делать грамотно... Потому что могут просто вырезать ошибку из "маски" ПО, а по факту проблема останется... "чек" гореть не будет, при диагностике ошибок уже не будет, а проблема останется.
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