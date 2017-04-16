Прогулка по Саурану

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nurlansha 16 Апреля 2017 в 02:57:37
Южный Казахстан, март 2017г.
Саура́н — средневековое городище на юге Казахстана.
Городище расположено на территории, подчинённой городу Туркестан Южно-Казахстанской области, в 43 км северо-западнее города, в 1,5 км от административной границы с Кызылординской областью, в 2 км южнее автомобильной трассы Самара-Ташкент, в 500 м от железной дороги.
Памятник входит в состав государственного музея-заповедника «Азрет-султан» с центром в Туркестане.
Современный аул Сауран[1] расположен в 14 км к юго-востоку от городища.
В VI—XIII веках город Сауран располагался в 3 км к юго-востоку от более позднего города — теперь это городище называется Каратобе. Город на месте современного городища Сауран функционировал в XIII—XVIII веках, после чего был заброшен. Сауран являлся важным торгово-экономическим центром, контролировавшим проход между хребтом Каратау и Сырдарьёй, по которому проходил караванный путь. Население города во время расцвета оценивается от 3 до 15 тысяч жителей.
Городище овальное в плане, вытянуто с северо-востока на юго-запад на 800 м, с северо-запада на юго-восток на 550 м. Высота крепостных стен из сырцового кирпича до 7 м, основание стен до 3 м, ширина ворот 5-6 м.
Сауран — место первой находки на территории Казахстана системы кяризов — ирригационной системы колодцев с подземными каналами для орошения полей, в 2002 году подобные сооружения были найдены ещё в трёх местах Туркестанского оазиса.
Арабский географ Макдиси писал: «Сауран (Савран, Сабран) — большой город, окруженный 7 стенами, соборная мечеть находится во внутреннем городе».
В первой половине XIV века Сауран являлся столицей джучидской Белой Орды. Здесь был в 1320 г. похоронен правитель Белой Орды Сасы-Бука.
В период 1465 по 1718 годы — один из городов Казахского Ханства. В 1514—1515 годах в Сауране жил поэт Васифи, оставивший описание города и окрестностей. Был в числе разрушенных в 1723-1727 гг. джунгарами городов. Древнее городище было окончательно заброшено в начале XIX века.
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