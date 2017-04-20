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Билеты на ЭКСПО
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Manitu 20 Апреля 2017 в 10:02:40
Хочу обратиться в первую очередь к присутствующим здесь работникам бюджетных организаций. Это врачи, учителя, гос служащие всех рангов. Кто сталкивался с проблемой добровольно-принудительной покупки билетов на сие мероприятие? Кто и как с этим боролся и какие есть телефоны или сайты для обращений?
Заранее спасибо
Комментарии, по рейтингу, по дате
  prosto13 20.04.2017 в 11:12:04   # 597457
Держи друг. Телефон АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", мобильный номер, он же вацап 87023326521.
Отреагируют непременно
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  ВИКТОРИЯ777 20.04.2017 в 11:14:02   # 597460
Ага)))Щас все и всё тут напишут...)))Наивно полагать....всё добровольно....)
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  Nightwalker 20.04.2017 в 11:14:13   # 597461
Супруга работает в акимате (не буду говорить в каком), ей дали 200 билетов чтоб раскидала..Сказал ей швырни обратно в морду тому кто дал. Пусть хоть и уволится (з/п- 60 тыс), с голодухи не помрем! Я ебал такое ЭКСПО!
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  Zoggyla 20.04.2017 в 11:16:38   # 597462
А если по номерам билетов будут разыгрываться ценные призы?
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  AWP 20.04.2017 в 11:20:49   # 597464
Упадет в еще крыша на голову. Вот тебе и экспо
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  Мечтатель 20.04.2017 в 11:21:08   # 597466
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
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  DuMoH 20.04.2017 в 11:28:25   # 597469
Я вообще не понимаю вот чего, этот ЭКСПО строили на наши деньги, то-есть мы платя налоги можно сказать скинулись на постройку экспо, а теперь мы еще и билеты должны покупать? нелогично...
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  Super 20.04.2017 в 11:37:07   # 597475
Цитата: DuMoH от 20.04.2017 11:28:25
Я вообще не понимаю вот чего, этот ЭКСПО строили на наши деньги, то-есть мы платя налоги можно сказать скинулись на постройку экспо, а теперь мы еще и билеты должны покупать? нелогично...

По логике вещей вы правы а по логике чиновников не правы. Разная логика разный взгляд на жизнь. Разные миры. Разные странны. Но все происходит в одной стране в одной реальности но двойные стандарты.
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  quny 20.04.2017 в 11:46:54   # 597483
Работа ведется, не переживайте. В 23 школе уже собрали со всех учителей по 250 тенге "На помощь Экспо".
Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...
Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!
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  KAN13 20.04.2017 в 12:04:46   # 597490
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 11:16:38
А если по номерам билетов будут разыгрываться ценные призы?


Все ценные "призы" по честному поделили господа усенов и ермегияев , так что товарищи в очередь за билетами .
Тем более усенов освободился , он позаботится о Ваших деньгах .
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  Антибиотик 20.04.2017 в 12:28:52   # 597501
Цитата: quny от 20.04.2017 11:46:54
Работа ведется, не переживайте. В 23 школе уже собрали со всех учителей по 250 тенге "На помощь Экспо".
Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...
Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!


Приветствую всех у меня Мама работает в роддоме и у них такая же история со всех собрали по 500 тенге. Но билеты не кто не видел и кто поедет туда тоже не знают))
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  sergei55 20.04.2017 в 12:32:42   # 597504
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  Zoggyla 20.04.2017 в 12:35:23   # 597505
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  KAN13 20.04.2017 в 12:45:44   # 597511
Цитата: Мечтатель от 20.04.2017 11:21:08
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.


оф. стоимость от 4000 до 27000 .

"всем бюджетникам придется покупать."

не всем - смелые могут НАХ послать .
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  гримм 20.04.2017 в 13:49:43   # 597532
это как в выборах!!! епта всех гос служащих в принудительном порядке!
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