Билеты на ЭКСПО

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Manitu 20 Апреля 2017 в 10:02:40
Заранее спасибо
Комментарии, по рейтингу, по дате
Отреагируют непременно
ВИКТОРИЯ777 20.04.2017 в 11:14:02 # 597460
Nightwalker 20.04.2017 в 11:14:13 # 597461
Цитата: DuMoH от 20.04.2017 11:28:25
Я вообще не понимаю вот чего, этот ЭКСПО строили на наши деньги, то-есть мы платя налоги можно сказать скинулись на постройку экспо, а теперь мы еще и билеты должны покупать? нелогично...
Я вообще не понимаю вот чего, этот ЭКСПО строили на наши деньги, то-есть мы платя налоги можно сказать скинулись на постройку экспо, а теперь мы еще и билеты должны покупать? нелогично...
По логике вещей вы правы а по логике чиновников не правы. Разная логика разный взгляд на жизнь. Разные миры. Разные странны. Но все происходит в одной стране в одной реальности но двойные стандарты.
Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...
Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 11:16:38
А если по номерам билетов будут разыгрываться ценные призы?
А если по номерам билетов будут разыгрываться ценные призы?
Все ценные "призы" по честному поделили господа усенов и ермегияев , так что товарищи в очередь за билетами .
Тем более усенов освободился , он позаботится о Ваших деньгах .
Антибиотик 20.04.2017 в 12:28:52 # 597501
Цитата: quny от 20.04.2017 11:46:54
Работа ведется, не переживайте. В 23 школе уже собрали со всех учителей по 250 тенге "На помощь Экспо".
Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...
Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!
Работа ведется, не переживайте. В 23 школе уже собрали со всех учителей по 250 тенге "На помощь Экспо".
Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...
Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!
Приветствую всех у меня Мама работает в роддоме и у них такая же история со всех собрали по 500 тенге. Но билеты не кто не видел и кто поедет туда тоже не знают))
Цитата: Мечтатель от 20.04.2017 11:21:08
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
у нас от 14 до 28
Цитата: sergei55 от 20.04.2017 12:32:42В ваших билетах наибольшее количество призов.
у нас от 14 до 28
Цитата: Мечтатель от 20.04.2017 11:21:08
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
у нас от 14 до 28
Цитата: Мечтатель от 20.04.2017 11:21:08
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
всем бюджетникам придется покупать. 4 тыщи хоть стоят а не 15 или все 30.
оф. стоимость от 4000 до 27000 .
"всем бюджетникам придется покупать."
не всем - смелые могут НАХ послать .