Билеты на ЭКСПО

Работа ведется, не переживайте. В 23 школе уже собрали со всех учителей по 250 тенге "На помощь Экспо".Билеты еще не распространяли. Но все ждут старта продаж, с нетерпением...Говорят, будет Акция - кто купит 10 билетов на ЭКСПО, получит бейсболку с логотипом в подарок! Желающих принять участие в акции просьба поторопиться- количество бейсболок ограничено!