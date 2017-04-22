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Грибы 🍄 на верхнем
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danilov 22 Апреля 2017 в 10:12:16
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  Zoggyla 22.04.2017 в 14:18:07   # 598081
Белые грибы? Дикие шампиньоны! И они - белые, базара нет!
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  Ал 22.04.2017 в 14:42:22   # 598087

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  shlenchak 22.04.2017 в 15:16:26   # 598100
Как это называется грибоерство (браконьерство) ???
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  alpha_portal 22.04.2017 в 15:24:25   # 598102
Всех под статью - недропользование! Казлы. простым
людям не дают собирать грибы! Устроили бизнес!!!
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  Ал 22.04.2017 в 15:34:11   # 598105

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  Zoggyla 22.04.2017 в 15:40:44   # 598109
Цитата: alpha_portal от 22.04.2017 15:24:25
Всех под статью - недропользование! Казлы. простым
людям не дают собирать грибы! Устроили бизнес!!!
Это вам не трюфели!
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  KAN13 22.04.2017 в 16:20:45   # 598115
Цитата: shlenchak от 22.04.2017 15:16:26
Как это называется грибоерство (браконьерство) ???


Это называется незаконное использование биоресурсов Р.Казахстан . Для сбора грибов необходимо получить разрешение в управлении лесного хозяйства и животного мира , либо у уполномоченного лица . Без такого разрешения , грибника (либо лица торгующего грибами) может на законных основаниях "изнасиловать" любой лесник , природоохранник либо мент .
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