Грибы 🍄 на верхнем

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alpha_portal 22.04.2017 в 15:24:25 # 598102
людям не дают собирать грибы! Устроили бизнес!!!
Цитата: alpha_portal от 22.04.2017 15:24:25Это вам не трюфели!
Всех под статью - недропользование! Казлы. простым
людям не дают собирать грибы! Устроили бизнес!!!
Всех под статью - недропользование! Казлы. простым
людям не дают собирать грибы! Устроили бизнес!!!
Цитата: shlenchak от 22.04.2017 15:16:26
Как это называется грибоерство (браконьерство) ???
Как это называется грибоерство (браконьерство) ???
Это называется незаконное использование биоресурсов Р.Казахстан . Для сбора грибов необходимо получить разрешение в управлении лесного хозяйства и животного мира , либо у уполномоченного лица . Без такого разрешения , грибника (либо лица торгующего грибами) может на законных основаниях "изнасиловать" любой лесник , природоохранник либо мент .